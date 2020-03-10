11 трансформеров: машины для бизнеса, семьи и путешествий

Класс у минивэнов, построенных на базе коммерческих фургонов, один, а стоимость — очень разная.

Французско-немецкая тройка

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Для начала стоит разобраться с «французской тройкой», которая вызывает больше всего вопросов у покупателей. Тройкой она стала после того, как пополнилась минивэном Opel Zafira Life , созданным на базе автомобилей Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer. «Немец» отличается от них не только элементами внешнего дизайна и настройками ходовой части — Zafira Life явно позиционируется как более комфортная модель, чем Citroen SpaceTourer.

У Зафиры нет 1,6-литрового турбодизеля — только 2-литровый, мощностью 150 л.с. Из-за этого начальная стоимость минивэна оказалась выше (Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer стоят от 2 199 900 рублей). Но даже если сравнивать эти родственные минивэны с одинаковыми моторами и коробками, то окажется, что Opel на 100 000 рублей дороже — от 2 549 900 рублей, тогда как Peugeot и Citroen стоят от 2 449 900 рублей.

Дело в том, что в базовое оснащение «немца» входят системы, доступные в Пежо в более богатых комплектациях. (К слову, Citroen отличается более скромным оснащением.) Это, например, камера заднего вида, а также бесключевой доступ в салон и запуск двигателя с кнопки, которых нет у Ситроена, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль с функцией ограничения скорости, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и ряд других систем, которые есть у Peugeot Traveller, но только в топовой комплектации, стоимость которой ближе к трем миллионам рублей.

Opel Zafira Life

Комплектация за три миллиона рублей есть и у Зафиры — Cosmo, а входят в нее такие системы, как активный круиз-контроль с функцией предупреждения об опасном сближении, системы удержания в полосе и контроля усталости водителя, навигация, кожаный салон, четыре шторки безопасности для задних пассажиров, система интеллектуального привода IntelliGrip Control, розетка на 220 В, проекционный дисплей, электропривод сдвижных дверей с дистанционным управлением и открытием движением ноги и ряд других систем. А главное, длина такого минивэна составляет уже не 4956, а 5306 миллиметров. Удлиненные версии есть и у Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer.

Место водителя в Opel Zafira Life

Таким образом, Citroen SpaceTourer представлен, по сути, в одной комплектации, а на его стоимость влияет только двигатель, коробка и длина кузова. Peugeot Traveller тоже имеет простую комплектацию, как у Ситроена, но предлагаются и очень комфортные и дорогие версии. У Зафиры — свои комплектации, что выражается в наборе систем. В топовой же версии он похож на минивэн Peugeot с 7-местным бизнес-салоном.

Peugeot Traveller

Кстати, из всей тройки только Opel Zafira не предлагается с системой полного привода, что также может являться существенным аргументом при выборе. Полноприводные машины оснащаются исключительно механической коробкой и 2-литровым мотором, а стоят от 2 699 900 рублей. Таким образом, минивэны разведены по разным углам ринга, если можно так выразиться, и конкурируют не столько друг с другом, сколько с машинами других брендов.

Citroen SpaceTourer

Немецкая тройка

Главные конкуренты «французской тройки» — VW Caravelle и Multivan, которые стоят от 2 581 800 и 3 255 700 рублей соответственно. Кроме того, в ряду Volkswagen представлен также минивэн California, стоимостью от 3 797 600 рублей.

Caravelle — это сравнительно недорогой вариант минивэна. В минимальной комплектации Trendline он имеет странный набор систем. Например, есть система управления дальним светом фар, но вы не получите ни камеру заднего вида, ни систему бесключевого доступа. Базовый мотор имеет 110 л.с. и работает в паре с механической коробкой. Версия в той же комплектации и со 150-сильным мотором, а также с роботом DSG обойдется уже почти в 3 млн рублей.

Оптимальной следует признать комплектацию Comfortline за 2 741 800 рублей. В топовой же версии Highline автомобиль стоит 3 784 700 рублей.

Volkswagen Caravelle

Multivan отличается ориентированностью на бизнес и имеет особую конфигурацию салона со сдвижными и вращающимися креслами, в котором можно проводить конференции. У машины богатыми будут даже базовые комплектации. Автомобиль прекрасно подходит и для путешествий. а его третий ряд сидений может раскладываться в кровать. В топовой версии машина стоит более 4,5 млн рублей и может легко заменить представительский седан, чем нередко главы компаний и пользуются.

California же прекрасно подходит именно для путешествий. Это кемпер со спальней под поднимающейся крышей и кухонным модулем. Автомобиль подходит и для ежедневных поездок, и для приключений. Но это уже не просто минивэн, и если вы не планируете стать автотуристом, лучше предпочесть другую, более простую и отвечающую запросам модель.

Мощный «кореец»

Hyundai H-1

Самым демократичным представителем класса является минивэн корейского происхождения — Hyundai H—1. Стоит он от 2 139 000 до 2 449 000 рублей. Уровень оснащения вполне достаточен, но, в отличие от других представителей класса, его нельзя оснастить, например, сенсорным экраном мультимедийной системы, дополнительной шумоизоляцией лобового стекла, бесключевым доступом, системой мониторинга слепых зон, ксеноном и рядом других вещей. Нет и удлиненной версии. Зато автомобиль может похвастать 2,5-литровым турбодизелем мощностью 170 л.с. — самым мощным двигателем за эти деньги в классе.

Японская двойка

Toyota Hiace

В модельном ряду Тойоты присутствуют два представителя класса —Hiace стоимостью от 3 043 000 рублей и Alphard за 4 764 000 рублей минимум. Покупая Hiace, даже в минимальной комплектации можно рассчитывать на 2,8-литровый турбодизель мощностью 150 л.с., климат-контроль, дополнительные кондиционер и отопитель пассажирского салона, аудиосистему, шесть USB-разъемов для задних пассажиров, мультируль, передние электростеклоподъемники, датчик света, зеркала с электроприводом, электронную имитацию блокировки межколесного дифференциала, систему курсовой устойчивости и прочие системы безопасности.

Салон Toyota Alphard

Alphard является бизнес-минивэном и в некоторых странах продается под брендом Lexus. В его салоне установлены капитанские кресла второго ряда OTTOMAN с электрорегулировками, обшитые перфорированной кожей, есть возможность оснащения аудиосистемой с 17 динамиками и индивидуальными плафонами для чтения. Как и VW Multivan, автомобиль нередко приобретается для руководителей компаний.

Скромный люкс

Mercedes-Benz V-класса

Еще одним ярким представителем является Mercedes-BenzV-класса. При цене от 3 605 860 рублей этот минивэн имеет весьма скромную базовую комплектацию. Судите сами: автоматическое управление ближним светом, датчик дождя, мультируль, система Attention Assist, ассистент при боковом ветре и система помощи при трогании. Но, в отличие от всех других описанных автомобилей, есть возможность оснастить минивэн только нужными опциями, которые не объединены в пакеты, что уже мало кто предлагает.

Зато недорого

Обновленный ГАЗ Соболь Бизнес 4х4 на выставке Комтранс

Есть в классе и бюджетный представитель — отечественный ГАЗ Соболь Бизнес, который с бензиновым мотором стоит от 935 500 рублей, а с дизельным — от 1 225 500 рублей, имеет полноприводную версию и ремонтопригоден в любом сервисе России. Цена является сильной стороной этого минивэна, как и возможность оснащения его системой полного привода, но уровень комплектаций весьма умеренный.

Минивэны на базе коммерческих фургонов имеют много преимуществ, одним из которых является их выносливость, надежность и долговечность. Разработчики закладывают в эти автомобили дополнительный запас прочности, не забывая и о более комфортных условиях обслуживания, что отражается на цене ТО.

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Фото: Peugeot, Citroen, Opel, Volkswagen, Hyundai, Toyota, Daimler AG, ГАЗ