Datsun on-DO: еще одна комплектация — журнал За рулем

Datsun on-DO: еще одна комплектация

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Datsun on-DO
Datsun on-DO

Datsun > on-DO

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Обновленный Datsun on-DO: все изменения

У Datsun on-DO, который в январе подвергся фейслифту и получил переднюю часть, идентичную передку хэтчбека mi-DO, появилась новая комплектация. Ранее после версии Trust III размещалась лучше оснащенная Dream I. Теперь же между ними есть еще один вариант комплектации — Comfort.

Очевидно, это попытка найти золотую середину, привлекательную для покупателя. Новая версия предлагается с восьми- и 16-клапанными моторами, работающими в паре с механикой, а также с восьмиклапанным двигателем, сагрегатированным с четырехступенчатой АКП. В «Комфорте» неплохой набор оснащения: климат-контроль, мультимедийный комплекс с монохромным дисплеем и USB-портом, обогрев лобового стекла, парктроник, две подушки безопасности и 15-дюймовые легкосплавные диски колес.

Машины с восьмиклапанными моторами и МКП оценены в 591 000 рублей, с 16-клапанными двигателями на механике —в 606 000 рублей, а версия Comfort на автомате стоит 641 000 рублей.

Фото: Datsun

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Отзывы о Datsun on-DO (2)

Datsun 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Низкая цена,богатое оснащение.

Недостатки:

Сервис

Комментарий:

У меня 2018 года машина.Drim 2 с автоматом.Энергоемкая ходовка,в машине есть все что мне нужно,круиз контроль сказка(есть Шевроле Орландо,задолбали штрафы на скорость по трассе)город маленький динамики хватает с избытком.Очень удобная опция "Свободные руки",сел в машину,кто звонит не за...

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