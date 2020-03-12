Datsun on-DO: еще одна комплектация

Версия предлагает «комфортный» минимум опций.

Материалы по теме Обновленный Datsun on-DO: все изменения

У Datsun on-DO, который в январе подвергся фейслифту и получил переднюю часть, идентичную передку хэтчбека mi-DO, появилась новая комплектация. Ранее после версии Trust III размещалась лучше оснащенная Dream I. Теперь же между ними есть еще один вариант комплектации — Comfort.

Очевидно, это попытка найти золотую середину, привлекательную для покупателя. Новая версия предлагается с восьми- и 16-клапанными моторами, работающими в паре с механикой, а также с восьмиклапанным двигателем, сагрегатированным с четырехступенчатой АКП. В «Комфорте» неплохой набор оснащения: климат-контроль, мультимедийный комплекс с монохромным дисплеем и USB-портом, обогрев лобового стекла, парктроник, две подушки безопасности и 15-дюймовые легкосплавные диски колес.

Машины с восьмиклапанными моторами и МКП оценены в 591 000 рублей, с 16-клапанными двигателями на механике —в 606 000 рублей, а версия Comfort на автомате стоит 641 000 рублей.