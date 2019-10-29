«Китаец» вошел в топ-10 кроссоверов мира — журнал За рулем

«Китаец» вошел в топ-10 кроссоверов мира

Впрочем, в первой пятерке наиболее востребованных в мире кроссоверов преобладают модели японского производства.

Haval H6
Haval H6

Haval > H6

Mazda CX-5
Mazda CX-5

Mazda > CX-5

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Nissan > Qashqai

Kia Sportage
Kia Sportage

Kia > Sportage

Honda CR-V
Honda CR-V

Honda > CR-V

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Volkswagen > Tiguan

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

Hyundai > Tucson

Toyota RAV 4
Toyota RAV 4

Toyota > RAV 4

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Самым популярным в мире кроссовером, по данным агентства Focus2Move, стал Toyota RAV4, который в 2019 году купили 947 919 человек. Это на 13,9% больше, чем в 2018 году. С выходом нового поколения автомобиля, которое оказалось более сбалансированным, можно было бы ожидать, что в 2020 году компания сможет продать более миллиона кроссоверов RAV4. Но в продажи может вмешаться коронавирус и назревающий кризис.

Вторую строчку рейтинга занял кроссовер Honda CR-V, спрос на который тоже вырос. В 2019 году было продано 811 209 машин этой модели, что на 10,8% больше, чем годом ранее. Замыкает тройку лидеров Volkswagen Tiguan, который теряет покупателя. Продажи 2019 года сократились на 8,2% по сравнению с продажами 2018 года и составили 736 885 машин.

В пятерку лидеров вошел представитель корейского автопрома — Hyundai Tucson. В 2019 году было куплено 530 169 кроссоверов этой модели, что ниже прошлогоднего показателя на 7,1%. На 3,3% упал спрос и на занявший пятое место Nissan Qashqai. Его результат — 498 915 проданных экземпляров. Надо отметить, что из топ-10 спрос вырос только на кроссоверы Toyota RAV4 и Honda CR-V.

Во вторую пятерку вошли, в порядке убывания, Kia Sportage, Chevrolet Equinox, Mazda CX-5, Haval H6, Nissan Rogue. Здесь следует отметить присутствие представителя китайского автопрома, что можно назвать переломным моментом в истории автомобилестроения Поднебесной. Также следует отметить десятое место Nissan Rogue — модели Qashqai для североамериканского рынка. При сложении продаж этих моделей оказывается, что у Ниссана есть автомобиль, находящийся, по сути, на втором (!) месте по популярности в мире с показателем продаж 888 497 автомобилей.

Топ-10 популярных кроссоверов мира по итогам продаж 2019 года

Место

Марка, модель

Продано, шт.

Изменение к 2018 г., %

1

Toyota RAV4

947 919

13,9

2

Honda CR-V

811 209

10,8

3

Volkswagen Tiguan

736 885

—8,2

4

Hyundai Tucson

530 169

—7,1

5

Nissan Qashqai

498 915

—3,3

6

Kia Sportage

477 961

—3,3

7

Chevrolet Equinox

430 714

—2,3

8

Mazda CX-5

426 767

—6,1

9

Haval H6

392 605

—13,9

10

Nissan Rogue

389 582

—14,5

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

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