Сегодня, в 9:57 «Китаец» вошел в топ-10 кроссоверов мира Впрочем, в первой пятерке наиболее востребованных в мире кроссоверов преобладают модели японского производства.
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Самым популярным в мире кроссовером, по данным агентства Focus2Move, стал
Toyota , который в 2019 году купили 947 919 человек. Это на 13,9% больше, чем в 2018 году. С выходом нового поколения автомобиля, которое оказалось более сбалансированным, можно было бы ожидать, что в 2020 году компания сможет продать более миллиона кроссоверов RAV4 RAV4. Но в продажи может вмешаться коронавирус и назревающий кризис.
Вторую строчку рейтинга занял кроссовер
Honda CR-V, спрос на который тоже вырос. В 2019 году было продано 811 209 машин этой модели, что на 10,8% больше, чем годом ранее. Замыкает тройку лидеров Volkswagen Tiguan, который теряет покупателя. Продажи 2019 года сократились на 8,2% по сравнению с продажами 2018 года и составили 736 885 машин.
В пятерку лидеров вошел представитель корейского автопрома —
Hyundai Tucson. В 2019 году было куплено 530 169 кроссоверов этой модели, что ниже прошлогоднего показателя на 7,1%. На 3,3% упал спрос и на занявший пятое место Nissan Qashqai. Его результат — 498 915 проданных экземпляров. Надо отметить, что из топ-10 спрос вырос только на кроссоверы Toyota RAV4 и Honda CR-V.
Во вторую пятерку вошли, в порядке убывания,
Kia Sportage, Chevrolet Equinox, Mazda CX-5, Haval H6, Nissan Rogue. Здесь следует отметить присутствие представителя китайского автопрома, что можно назвать переломным моментом в истории автомобилестроения Поднебесной. Также следует отметить десятое место Nissan Rogue — модели Qashqai для североамериканского рынка. При сложении продаж этих моделей оказывается, что у Ниссана есть автомобиль, находящийся, по сути, на втором (!) месте по популярности в мире с показателем продаж 888 497 автомобилей. Топ-10 популярных кроссоверов мира по итогам продаж 2019 года
Место
Марка, модель
Продано, шт.
Изменение к 2018 г., %
1
Toyota RAV4
947 919
13,9
2
Honda CR-V
811 209
10,8
3
Volkswagen Tiguan
736 885
—8,2
4
Hyundai Tucson
530 169
—7,1
5
Nissan Qashqai
498 915
—3,3
6
Kia Sportage
477 961
—3,3
7
Chevrolet Equinox
430 714
—2,3
8
Mazda CX-5
426 767
—6,1
9
Haval H6
392 605
—13,9
10
Nissan Rogue
389 582
—14,5
Фото : Kelly Sikkema / Unsplash
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