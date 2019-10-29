«Китаец» вошел в топ-10 кроссоверов мира

Впрочем, в первой пятерке наиболее востребованных в мире кроссоверов преобладают модели японского производства.

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Самым популярным в мире кроссовером, по данным агентства Focus2Move, стал Toyota RAV4, который в 2019 году купили 947 919 человек. Это на 13,9% больше, чем в 2018 году. С выходом нового поколения автомобиля, которое оказалось более сбалансированным, можно было бы ожидать, что в 2020 году компания сможет продать более миллиона кроссоверов RAV4. Но в продажи может вмешаться коронавирус и назревающий кризис.

Вторую строчку рейтинга занял кроссовер Honda CR-V, спрос на который тоже вырос. В 2019 году было продано 811 209 машин этой модели, что на 10,8% больше, чем годом ранее. Замыкает тройку лидеров Volkswagen Tiguan, который теряет покупателя. Продажи 2019 года сократились на 8,2% по сравнению с продажами 2018 года и составили 736 885 машин.

В пятерку лидеров вошел представитель корейского автопрома — Hyundai Tucson. В 2019 году было куплено 530 169 кроссоверов этой модели, что ниже прошлогоднего показателя на 7,1%. На 3,3% упал спрос и на занявший пятое место Nissan Qashqai. Его результат — 498 915 проданных экземпляров. Надо отметить, что из топ-10 спрос вырос только на кроссоверы Toyota RAV4 и Honda CR-V.

Во вторую пятерку вошли, в порядке убывания, Kia Sportage, Chevrolet Equinox, Mazda CX-5, Haval H6, Nissan Rogue. Здесь следует отметить присутствие представителя китайского автопрома, что можно назвать переломным моментом в истории автомобилестроения Поднебесной. Также следует отметить десятое место Nissan Rogue — модели Qashqai для североамериканского рынка. При сложении продаж этих моделей оказывается, что у Ниссана есть автомобиль, находящийся, по сути, на втором (!) месте по популярности в мире с показателем продаж 888 497 автомобилей.

Топ-10 популярных кроссоверов мира по итогам продаж 2019 года

Место Марка, модель Продано, шт. Изменение к 2018 г., % 1 Toyota RAV4 947 919 13,9 2 Honda CR-V 811 209 10,8 3 Volkswagen Tiguan 736 885 —8,2 4 Hyundai Tucson 530 169 —7,1 5 Nissan Qashqai 498 915 —3,3 6 Kia Sportage 477 961 —3,3 7 Chevrolet Equinox 430 714 —2,3 8 Mazda CX-5 426 767 —6,1 9 Haval H6 392 605 —13,9 10 Nissan Rogue 389 582 —14,5

Какие кроссоверы при этом популярны в России, вы можете узнать здесь.

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash