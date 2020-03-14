Каждый пятый боялся трогаться с места в горку.

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На вопрос «Когда вы только начинали ездить за рулем, чего боялись больше всего?» лидировал ответ «трогаться с места в горку» — его выбрали 19% респондентов. В опросе, проведенном издательством «За рулем» и агентством «Автостат», приняло участие более 1000 человек. На втором месте по страхам у новичков — другие автомобили. 17% участников опроса признались, что в первое время соседние машины вызывали у них большое беспокойство. Примерно каждый восьмой из респондентов указал, что боялся встречи с сотрудником ДПС (12,4%) или внезапно заглохнуть на дороге (12,3%). В пятерку самых больших страхов вошла также боязнь нерегулируемых перекрестков — 11,1%. Варианты, попавшие в Топ-5, можно считать основными — их выбрали более 70% респондентов.

В меньшей степени начинающие водители чувствуют себя неуверенно паркуясь и сдавая назад, на этот страх указали 9,3% — все же обучение в автошколе приносит результат. Более 8% участников опроса признались, что поначалу испытывали чувство, что «всем мешают». Всего 5,3% опасались пешеходов, а менее 5% были не слишком уверенны в своем автомобиле и боялись его сломать. В десятке самых главных страхов на последнем месте находится страх регулируемых перекрестков: на него указало менее 1% участников опроса.

Комментирует водитель с 30-летним стажем Игорь Семенов:

— Думаю, что страх в данном случае — очень полезное чувство. Он помогает человеку выживать в трудных условиях, учит его быть осторожным, а дорога — как раз такое место, где это просто необходимо. Главное — чтобы этот страх не доходил до уровня паники, когда человек может просто бросить руль и отпустить ситуацию. Если ваш страх достигает таких размеров — поберегите себя и близких и откажитесь от руля, продолжайте ездить на общественном транспорте или такси.

Что касается результатов данного опроса, они красноречиво говорят о том, что в современных автошколах все-таки недостаточно хорошо отрабатывают навыки вождения. Ну, что такое боязнь трогаться с места в горку? В первую очередь — неотработанный с инструктором навык. Аналогичная ситуация с боязнью парковки и езды задним ходом. Выезжайте на пустые площадки вечерами, тренируйтесь, устанавливая себе границы пластиковыми бутылками — и ваши страхи пройдут.

А вот боязнь пешеходов я считаю недооцененной новичками — опыт подсказывает, что от них в большей степени можно ждать непредсказуемых действий и сюрпризов, чем от сотрудников ДПС или от поломки машины.

Ранее мы провели опрос наших читателей, чтобы узнать их мнение, почему на наших дорогах так много аварий.



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