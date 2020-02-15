Мы провели опрос, чтобы узнать, что думают о причинах происходящих ДТП сами водители. И выслушаем мнение эксперта.

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Специалисты издательства «За рулем» и аналитического агентства «Автостат» с 4 по 7 февраля провели совместный онлайн-опрос, в котором приняли участие более 1300 автовладельцев. Вопрос звучал так: «Почему на наших дорогах так много аварий? Ваше мнение» . В данном случае было интересно понять, как сами водители оценивают обстановку на дорогах.

Опрос показал, что буквально каждый второй респондент (52%) видит основную причину дорожных происшествий в том, что в нашей стране водители не уважают друг друга и собственно сами правила движения. Они подрезают при обгонах, притираются в потоке, пытаются «учить» новичков и «слишком умных», не считают нужным включать поворотники и т.п.

Почти каждый четвертый (23%) респондент уверен, что самый главный враг безаварийной езды — лихачество и любовь россиян к высоким скоростям. Около 15% в качестве причин аварии назвали то, что водители, будучи за рулем, часто отвлекаются от дороги (кофе, сигарета, мобильный, окрестности, разговор с пассажирами и проч.). Несоблюдение дистанции указали 7% опрошенных, прием алкоголя — почти 3%.

Комментирует генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников:

«Вопрос культуры за рулем действительно очень важен, и результаты опроса показывают, что сами водители это осознают. Ведь 85% нарушений ПДД водители допускают осознанно, совсем небольшой процент тех, кто что-то не разобрал, отвлекся. Основная масса связана именно с осознанной моделью поведения! Это, собственно, объясняет природу большинства аварий. Что касается небольшого процента ответов „садятся за руль в нетрезвом виде“, то это можно объяснить тем, что целевая аудитория состояла из тех, кто в большинстве своем ответственно подходит к своему состоянию за рулем и не примеряет на себя эту модель поведения.

Что касается хамского и агрессивного поведения на дорогах, то на это нацелена профилактика безопасности дорожного движения, и такая работа уже ведется более десяти лет. Это социальная реклама на дорогах, по радио, телевидению. Но тут стоит отметить, что основной акцент все же сделан на формирование детского сознания. Что касается работы со взрослыми, то тут, к сожалению, главное звено, которое должно воспитывать водителей, — автошколы, провисает. И это несмотря на модернизацию учебных программ.

Хочется отметить еще вот что. Очень важно, чтобы в рекламе, фильмах не было демонстрации наплевательского отношения к ПДД, даже принимая во внимание сюжет и художественную составляющую. Возьмем «Бондиану», там главный герой пристегивается даже на заднем сиденье, и камера это специально «выхватывает»! И возьмем наш отечественный кассовый фильм «Лед», где в большинстве случаев люди пристегнуты, но есть сцена, в которой главный герой везет на коленях ребенка. А ведь многие посмотрят этот фильм, и у них в подсознании может остаться модель — ничего страшного! Это лишь частный пример, но если пробежаться по фильмам, таких может быть масса.

Еще нужно понимать, что существуют люди-реджетеры (от фр. rejeter — отвергать), с ними бесполезно работать на уровне профилактики, их остановит только серьезное наказание. Реджетеры будут всегда, так как в целом в жизни встречаются такие люди, и они тоже садятся за руль. Они не признают устоявшиеся правила и живут по своим понятиям. Но таких людей среди водителей не так много, думаю, 3–5%. При этом складывается впечатление, что их гораздо больше, потому что это то, что «подсвечивается» в СМИ. Никому не интересно писать про мелкое ДТП, ведь там особо ничего не произошло, люди разобрались и разъехались. Но если в таком же ДТП кто-то, особенно известная персона, был пьян или под наркотиками, да еще и агрессивно себя вел, об этом напишут все.

Завершить хочется на позитивной ноте — в целом ситуация на российских дорогах меняется к лучшему, до целевой аудитории, массового водителя, профилактическая работа доходит.

Стоит ли грамотному водителю надеяться на то, что и остальные водители едут по правилам? Оказывается, не во всех ситуациях.

Фото: depositphotos.com

Инфографика: «Автостат»