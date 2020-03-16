Задержаны еще 4 участника банды кубанских гаишников

В деле банды инспекторов ДПС Успенского района Краснодарского края появились новые фигуранты.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении инспекторов ГИБДД, дежуривших на посту ДПС «Успенский» Краснодарского края, Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу были задержаны еще четверо причастных полицейских — инспекторы отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району Андрей Ионов, Виталий Пицык, Игорь Воронцов и Дмитрий Пшеничный.

Им так же предъявлено обвинение по двум статьям — ч.3 ст.210 УК РФ (преступное сообщество) и ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

«По версии следствия с 2016 по 2020 годы вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства за совершение заведомо незаконных действий на стационарном посту ДПС „Успенский“, расположенном на автомобильной дороге федерального значения Р-217 „Кавказ“ в Краснодарском крае. Денежные средства предназначались за непривлечение к ответственности лиц по выявляемым уголовно наказуемым деяниям и административным правонарушениям, а также обеспечение беспрепятственного проезда через стационарный пост транспортных средств, незаконно перевозящих товары и спиртосодержащую продукцию» — сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Напомним, что ранее по делу банды гаишников были задержаны 11 человек, в том числе теперь уже бывшие сотрудники оперативно-розыскного отдела и руководство Отдела МВД России по Успенскому району.

Как сообщили в СК, следствие продолжается и не исключено, что в ходе него будут установлены иные участники преступного сообщества.

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Фото: Егор Алеев/ТАСС