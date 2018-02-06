Новая технология окраски Тойот: с помощью статического электричества

Toyota разработала безвоздушный распылитель краски, который уже появился на японских заводах компании, а затем будет внедрен и на других предприятиях.

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Для более качественной окраски автомобилей Toyota будет использовать не воздух, а статическое электричество. Это первый в мире безвоздушный распылитель краски для окраски кузовов автомобилей. Новая технология оказалась на 95% эффективнее. То есть потери краски при ее нанесении составляют менее 5% (30–40% потерь при методе окраски с помощью воздушных распылителей). Кроме того, технология на основе статического электричества может снизить выбросы углекислого газа Toyota Group в атмосферу примерно на 7%.

Безвоздушный распылитель имеет наконечник, который, вращаясь, создает центробежную силу. Наконечник имеет около 600 канавок, которые направляют капли краски в нужном направлении. Как только наконечник начинает двигаться, краска начинает стекать по канавкам и благодаря статическому электричеству покрывает кузов автомобиля.

Во время покраски по новой технологии нужно точно соблюдать расстояние от «распылителя» до поверхности (около 10 см), чтобы поддерживался постоянный электрический ток. Toyota решила эту проблему оригинально: вместо того, чтобы двигать «распылитель» над складками кузова, повторяя его грани, установка меняет силу тока.

Toyota использует эту технологию на своих заводах в Такаоке и Цуцуми (Япония), но скоро она будет применяться на всех предприятиях компании и предлагаться для использования другим автопроизводителям.

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Фото: H Heyerlein / Unsplash

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