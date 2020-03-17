Автовладелец решил схитрить, утверждая, что не передавал управление жене — она, мол, сама взяла.

Николай Жалнин из Татарстана, перебрав со спиртным, решил сам за руль не садиться, а передать управление автомобилем FAW более трезвой супруге. Сотрудники полиции остановили «сладкую парочку» для проверки документов и выяснили, что женщина тоже не вполне трезва.

Ну а дальше — суд и лишение прав на полтора года: жены Жалнина за управление автомобилем в нетрезвом виде, а самого Жалнина за то, что передал руль лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Обоих не только лишили прав, но и оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Однако Жалнин решил оспорить решение, утверждая, что машина — совместно нажитое имущество, и жена воспользовалась ею самостоятельно, не спрашивая разрешения. Следовательно, управления он ей формально не передавал. Дескать, у нее есть ключ от автомобиля, она вписана в полис ОСАГО и вольна делать с автомобилем, что ей заблагорассудится.

Возможно, ему и удалось бы выкрутиться, однако проблема была в том, что он и сам находился в той же машине в момент остановки и этого факта не отрицал.

Рассматривая это дело, Верховный суд отметил, что, согласно статье 34 Семейного кодекса, нажитое во время брака имущество действительно является совместной собственностью, которой каждый из них может пользоваться по своему усмотрению. Но есть нюанс, и он касается именно транспортных средств как предметов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья, и поэтому пользование ими регламентируется нормами не только гражданского, но и административного права.

Согласно рапортам сотрудников полиции, в момент остановки автомобиля под управлением Жалниной в салоне находился ее супруг. Она на момент задержания не оспаривала, что находилась за рулем в нетрезвом виде.

«Таким образом, факт передачи Жалниным Н.А. управления транспортным средством Жалниной Н.В., находящейся в состоянии опьянения объективно подтвержден совокупностью собранных по делу доказательств, которые получены с соблюдением процессуальных требований Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, последовательны, непротиворечивы, и обоснованно признаны судебными инстанциями достоверными относительно события правонарушения», — говорится в материалах суда.

Таким образом, ВС счел, что Жалнина обоснованно привлекли к административной ответственности, и управление транспортным средством он супруге передал.

Если бы мужчины в момент задержания в автомобиле не было, он мог бы оспорить решение суда о лишении его прав. Ведь в этом случае он мог и не знать, в каком состоянии жена. Но поскольку он там был, значит передал управление нетрезвой жене сознательно. Стало быть решения судами нижестоящих инстанций были приняты верные, и Верховный суд оставил их без изменений.

Так что выкрутиться семье не удалось — теперь придется полтора года походить пешком, да еще внести в казну 60 тысяч рублей.