Вездеход на базе Lada 4x4: началось производство — журнал За рулем

Вездеход на базе Lada 4x4: началось производство

Машина на основе пикапа ВИС может двигаться по глубоким снегам и болотам.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

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Компания «ВИС-Авто» запустила в производство снегоболотоходы на базе серийного пикапа ВИС-23461. В отличие от многих других вездеходов, у этого автомобиля нет рамы и моста в передней части кузова, сохранена его несущая конструкция и независимая передняя подвеска. Все элементы шасси серийные, за исключением колес низкого давления размерностью 49х23, 5х21LT (1220x570–533) и бортовых редукторов. Такая идеология должна положительно сказаться на цене продукта.Этот автомобиль — результат сотрудничества компаний «Вис-Авто» и «Бронто», с 2012 года объединённых в единую дочернюю структуру АВТОВАЗа. Поэтому мосты, редукторы и блокировка дифференциала тут позаимствованы у Lada 4x4 Bronto — разработанной в «Бронто» модификации трехдверки, входящей в официальный модельный ряд Lada и выпускающийся на мощностях «ВИС-Авто» в Тольятти.

Силовой агрегат — серийный 1,7-литровый 83-сильный мотор и 5-ступенчатая МКП. Плавать машина не умеет, но уверенно двигается по песку, бурелому, снегу и болотистой местности.

Салон у вездехода точно такой же, как у недавно обновившейся серийной Lada 4x4, — с новым «климатом», оригинальной приборкой, более комфортными сиденьями и системой «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщает официальный Лада Клуб на сайте lada4x4.net. Название модификации пока не объявлено, как и цена. Серийный пикап ВИС-23461 стоит сейчас от 748 900 до 843 900 рублей.

  • А вот фронтальной подушки безопасности пока не будет ни у снегоболотохода, ни у обычной Lada 4x4.

Фото: Павел Атрощенко/Лада Нива Клуб

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Отзывы о LADA 4x4 (28)

LADA 2017 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Проходимость очень хорошая, одна из лучших для серийных автомобилей, неприхотливость.

Недостатки:

Маловато мощности, не удобная посадка для рослых людей.

Комментарий:

Отличный автомобиль за свои деньги, и для своей аудитории. Соотношение цена-качество на высоте, этим и оправдан высокий спрос даже спустя 43 года. Ближайший конкурент по предназначению, и габаритам Suzuki Jimni, стоит в 3 раза дороже. Так он ещё теснее и багажника там вообще нет, даже в сравнении...

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