Вездеход на базе Lada 4x4: началось производство

Машина на основе пикапа ВИС может двигаться по глубоким снегам и болотам.

Компания «ВИС-Авто» запустила в производство снегоболотоходы на базе серийного пикапа ВИС-23461. В отличие от многих других вездеходов, у этого автомобиля нет рамы и моста в передней части кузова, сохранена его несущая конструкция и независимая передняя подвеска. Все элементы шасси серийные, за исключением колес низкого давления размерностью 49х23, 5х21LT (1220x570–533) и бортовых редукторов. Такая идеология должна положительно сказаться на цене продукта.Этот автомобиль — результат сотрудничества компаний «Вис-Авто» и «Бронто», с 2012 года объединённых в единую дочернюю структуру АВТОВАЗа. Поэтому мосты, редукторы и блокировка дифференциала тут позаимствованы у Lada 4x4 Bronto — разработанной в «Бронто» модификации трехдверки, входящей в официальный модельный ряд Lada и выпускающийся на мощностях «ВИС-Авто» в Тольятти.

Силовой агрегат — серийный 1,7-литровый 83-сильный мотор и 5-ступенчатая МКП. Плавать машина не умеет, но уверенно двигается по песку, бурелому, снегу и болотистой местности.

Салон у вездехода точно такой же, как у недавно обновившейся серийной Lada 4x4, — с новым «климатом», оригинальной приборкой, более комфортными сиденьями и системой «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщает официальный Лада Клуб на сайте lada4x4.net. Название модификации пока не объявлено, как и цена. Серийный пикап ВИС-23461 стоит сейчас от 748 900 до 843 900 рублей.

А вот фронтальной подушки безопасности пока не будет ни у снегоболотохода, ни у обычной Lada 4x4.

Фото: Павел Атрощенко/Лада Нива Клуб