АВТОВАЗ не будет вводить этикетки энергоэффективности

На предприятии сейчас считают, что информация об экологичности авто может быть не востребована покупателями.

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Росстандарт предложил автопроизводителям размещать на выпускаемых ими автомобилях специальную наклейку, в которой будет указан экологический класс, выбросы углекислого газа и расход топлива на 100 км. По идее, это должно помочь покупателям сделать выбор, а автомобильным брендам — получить новое конкурентное преимущество. Однако крупнейший российский производитель автомобилей к нововведению пока не готов.

Как рассказали «За рулем» в пресс-службе завода, у руководства АВТОВАЗа сейчас нет сформулированной позиции и официальных комментариев по поводу внедрения этикетки энергоэффективности, хотя нюансы документа на предприятии изучили. Документ для производителя не обязательный — данная мера является добровольной, рассчитанной на сознательность граждан, выбирающих более экологичные автомобили. А будет ли это на самом деле иметь значение для покупателя, пока неясно, заметили представители марки.

Ясность появится после 31 марта — с этого срока вводится добровольное использование этикеток энергоэффективности. Следить за достоверностью размещаемой на этикетках информации будет Роспатент, а контрольные замеры проводить совместно с ФГУП «НАМИ». Вероятно, полезность и нужность этикеток для покупателей станет понятна ближе к концу текущего года.

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Фото: Борис Кавашкин, Валерий Христофоров/ТАСС