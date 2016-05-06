Новый Audi A3 появится уже в этом году

Автомобиль будет выпускаться в трех кузовах.

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Audi не намерена тянуть с началом продаж нового A3.

Автомобиль будет представлен в нескольких кузовах. Помимо версий A3, S3, RS3 и седана также будет предлагаться 5-дверный гибридный вариант хэтчбека под названием A3 Sportback E-Tron. По сравнению с третьим поколением новый хэтчбек вырос в длину примерно на 3 см. Можно предположить, что немного больше окажется и седан.

Линейка двигателей новинки, вероятно, не будет отличаться от той, которая предлагается для третьего поколения модели, но их могут доработать, сделав мягкими гибридами в угоду экологии. Модели S Line, вероятно, получат те же силовые установки, которыми оснащается кроссовер Audi Q3 45 и Q3 S Line 45.

Это 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель TFSI мощностью 190 л.с. или 240 л.с., который позволит автомобилю конкурировать с BMW 228i Gran Coupe и Mercedes-Benz CLA. Кроме того, новый A3 по-прежнему будет предлагаться с системой полного привода.

Audi S3 Sportback нового поколения для европейского рынка получит мощность 306 л.с. против прежних 296 л.с., а мощность мотора версии RS 3 возрастет до 400 л.с., что позволит машине конкурировать с Mercedes—AMG CLA 45 и BMW M2 Gran Coupe.

Гибридная версия A3 Sportback E—Tron получит новый 1,4-литровый двигатель, благодаря чему суммарная мощность силовой установки составит около 240 л.с. Это на 36 л.с. больше, чем у Audi A3 Sportback E-Tron 1.4TS tronic Premium 2018 года.

Какие версии автомобиля будут поставляться на российский рынок, пока не сообщается.

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Фото: Audi