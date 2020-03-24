Новый кроссовер Kia: продажи Sonet начнутся в августе

Пока речь про выход компакт-кроссовера на рынок Индии, но следом начнутся и продажи в других странах.

Материалы по теме Kia привезет в Россию новый кроссовер Sonet. Он маленький

Субкомпактный кроссовер Kia Sonet был представлен в феврале на Auto Expo-2020 в виде концепта, но серийный вариант уже готовится к мировой премьере, которая должна состояться ориентировочно в июне-июле, пишет Autocarindia, а уже в августе товарные экземпляры начнут поступать к дилерам.

Базовым силовым агрегатом Sonet является 1,2-литровый бензиновый атмосферник в паре с 5-ступенчатой МКП, а вот 1,0-литровый бензиновый турбомотор и 1,5-литровый дизель оснастят 6-ступенчатой механикой. По предварительным данным, в пару с турбированным бензиновым движком также предложат 7-ступенчатый робот DCT, а позднее, вероятно, такая коробка пойдёт и в сочетании с дизельным мотором.

Автомобиль разделит платформу и двигатели с собратом Hyundai Venue, но будет отличаться более «мускулистым» дизайном. Из интересных элементов оснащения на Kia Sonet ожидается большой люк в крыше, а также мультимедийная система с 10,25-дюймовым тачскрином, позаимствованная у Kia Seltos.

Sonet с его габаритной длиной, недотягивающей до 4000 мм (в Индии на столь компактные машины действуют налоговые льготы) и колесной базой около 2500 мм будет самым миниатюрным кроссовером в модельном ряду Kia. В российской линейке он располагался бы между субкомпактными Picanto (длина 3595 мм, колёсная база 2400 мм) и Rio (длина 4400 мм и база 2600 мм).

В конкуренты паркетнику прочат Ford Ecosport с базой в 2519 мм и длиной, без запасного колеса также укладывающейся в 4 метра, а также более крупную Suzuki Vitara, имеющую 4175 длины, но те же 2500 мм между передними и задними колесами. Напомним, российская Niva (экс-Chevrolet) имеет длину 4048 мм (с запасным колесом) и колесную базу в 2450 мм.

Прогнозируемая цена Kia Sonet в Индии — от 700 000 до 1 200 000 рупий, что соответствует диапазону от 745 000 до 1 280 000 рублей.

О планах Kia запустить субкомпактный кроссовер стало известно в декабре 2019 года.

Фото: Kia