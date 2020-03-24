Минпромторг хочет смягчить условия госпрограмм покупки автомобилей

На программы льготного автокредитования в 2020 году государство выделило 5 млрд рублей.

Ведомство, во-первых , предлагает увеличить с 1 млн до 1,5 млн рублей максимальную стоимость автомобиля, на который можно получить льготный кредит, во-вторых , предоставлять скидку 25% на авансовый платеж при покупке электрокара, а в-третьих , распространить действие программы «Семейный автомобиль» на семьи и с одним несовершеннолетним ребенком, сейчас это могут быть лишь семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми.

Возможно также, что программы льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» потребуют дополнительного финансирования, если выделенные средства закончатся раньше срока. Этот вопрос пока рассматривается.

Предполагается, что эти деньги (5 млрд рублей) позволят продать в России в 2020 году более 50 тыс. новых автомобилей.

В 2019 году по программе «Семейный автомобиль» реализовано 61,3 тыс. машин, а по программе «Первый автомобиль» — 52 тыс. машин. Всего в прошлом году государство выделило на них 9,4 млрд рублей. В этом году программы были возобновлены, но денег на них пока дали мало.

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