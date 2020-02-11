Надо торопиться: кредитные льготы на авто закончатся к апрелю

Выделенные деньги на госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» заканчиваются.

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То, что выделенных в 2020 году государством денег на программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» хватит только до конца марта, подсчитали аналитики АВТОВАЗа, пишут «Ведомости», о чем предупредили дилеров.

Предусмотренных программой льготного кредитования 5 млрд рублей хватит на 50 тысяч автомобилей, что не так много в масштабах страны, где в 2019 году было реализовано 1,76 млн новых легковых машин.

Выдача льготных автокредитов по двум программам возобновилась 1 января 2020 года. Воспользоваться ими могут либо семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также те, кто покупают автомобиль впервые в жизни. Другим условием программ стала стоимость машины, которая не должна превышать 1 млн рублей. Предоставляемая скидка в итоге составляет 10%, но для жителей Дальнего Востока она достигает 25%.

Напомним, что с ростом цен некоторые модели перестали участвовать в программе льготного автокредитования. У ряда же моделей под программы не попадают максимальные комплектации. Тем не менее спрос на госпрограммы по-прежнему высокий, что вызвано не только достаточным количеством рассматриваемых автомобилей, но и ограниченностью предложения. В результате программы придется либо продлевать в апреле этого года, либо закрывать. Вероятнее всего, их продлят, что делалось уже не раз ввиду их высокой эффективности в деле стимулирования спроса на новые автомобили отечественного производства.

О том, какие автомобили перестали участвовать в госпрограммах из-за роста стоимости, можно узнать здесь.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС