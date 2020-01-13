Автомобилей по льготным госпрограммам стало меньше

Растущая стоимость новых машин и ужесточение требований к локализации привели к тому, что льготных автомобилей в 2020 году стало меньше.

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В рамки социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2020 году вписывается уже меньше автомобилей, чем в 2019-м. Главной причиной сокращения списка льготных автомобилей стала стоимость, которая растет из-за увеличения налогов и сборов, а также из-за инфляции, пишут «Известия». Удержать цены на некоторые модели в пределах одного миллиона рублей у автопроизводителей не получается, а это — одно из основных условий участия в госпрограммах.

В 2020 году скидку на все свои модели, за исключением топовых версий, стоимость которых превышает 1 млн рублей, получили такие автопроизводители, как АВТОВАЗ, УАЗ и Datsun. Например, у АВТОВАЗа более миллиона рублей стоит уже не только седан Lada Vesta Sport, но и внедорожный универсал Vesta SW Cross в комплектации Luxe/Prestige (от 1 004 900 рублей). Что касается УАЗа, то его популярная модель Патриот не попадает под госпрограммы льготной покупки уже в трех комплектациях (Life Style, Престиж и Максимум), а при покупке некоторых опций из госпрограмм исключаются и еще две комплектации — Классик и Оптимум.

Автомобили, попадающие под действие госпрограмм, еще есть в модельных рядах Renault, Nissan, Skoda, Volkswagen, Kia и Hyundai. Из госпрограмм «вылетели» автомобили Peugeot, Citroen, Toyota, Haval, Mazda и Mitsubishi.

В 2020 году на социальные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» выделено почти в два раза меньше денег, чем в 2019 году — всего 5 млрд рублей. Эксперты предсказывают, что этого хватит максимум до конца весны.

Напомним, что программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» предоставляют определенным категориям граждан РФ 10-процентную скидку на автомобили.

Чаще всего просрочка выплат по кредитам наблюдается у тех автомобилистов, которые приобретают бюджетные машины.

Фото: ТАСС