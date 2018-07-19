Москвичам посоветовали пока не менять резину

К этому призвал столичный ЦОДД.

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В Москве не только неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, когда некоторые текущие дела стоит отложить на потом, но еще ожидается резкое похолодание и осадки. Поэтому столичный Центр организации дорожного движения, как и все службы, рекомендует остаться дома, но частично и по другой причине.

В сообщении ЦОДД в Twitter говорится, что после рекордных +17°C, которые мы наблюдали 29 марта, начинается резкое похолодание с ветром и дождем.

«Но, если все-таки сильно нужно на улицу, держите дистанцию — не менее двух метров от окружающих. А если на машине, не выезжайте на летней резине и будьте аккуратны».

МЧС, со своей стороны, разослало жителям города СМС-предупреждение, что с 6 утра до 9 вечера в Москве ожидается дождь, мокрый снег, метель, понижение температуры до отрицательных значений и ветер с порывами до 17 м/с. Возможна гололедица.

Недавно власти рассчитали КПД личного автомобиля столичного жителя. Утверждают, что 93% времени личный транспорт простаивает.

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