Вместо Детройтского автосалона будет госпиталь для зараженных коронавирусом

Проведение автомобильного шоу в обновленном формате перенесено на 2021 год.

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На месте проведения Детройтского автосалона (Североамериканский международный автосалон — NAIAS) будет организован временный полевой госпиталь для инфицированных коронавирусом COVID-19. Автосалон должен был состояться летом текущего года, но теперь отменён из-за пандемии, пишет Automotive News.

Мичиган, где планировалось проводить автосалон, является четвертым по уровню зараженности среди всех североамериканских штатов: число больных, у которых диагностирован коронавирус, достигло 5500 человек. США лидирует по количеству заразившихся: на момент написания заметки COVID-19 подтвержден у 143 055 человек (для сравнения, в занимающей второе место Италии — 97 689 человек), вылечено 4562 человека, погибло 2489 инфицированных. Россия находится на 35-м месте печального списка — 1836 подтвержденных случаев, выздоровели 66 человек, погибли девять.

Североамериканский международный автосалон NAIAS должен был стать реинкарнацией Детройтского автосалона и проводиться не в январе, как ранее, а в июне с большим использованием открытых площадок, где планировалось проводить тест-драйвы, семинары, концерты и развлекательные шоу. Теперь автосалон не состоится ранее 2021 года, а последнее на данный момент шоу в Детройте прошло в январе 2019-го.

В феврале 2020 годы было отменен Женевский автосалон, который должен был состояться в марте.

Фото: Josh Garcia/unsplash