Каким «китайцам» мы доверяем больше других

Составлен рейтинг самых популярных китайских автомобилей по итогам продаж начала 2020 года.

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За первые два месяца 2020 года в России был куплен 6241 автомобиль китайского производства, из которых 95% — кроссоверы. По этой причине в топ-10 самых популярных моделей вошли только представители сегмента SUV.

Самым востребованным стал Geely Atlas, который выбрали 1053 российских автомобилиста, заплатив за него от 1 169 990 рублей, подсчитали аналитики агентства «Автостат». Второе место занял один из самых дорогих китайских кроссоверов Haval F7 стоимостью от 1 489 000 рублей. Его приобрели 1016 человек. На третьем месте — Haval H6, проданный в количестве 819 штук при стоимости от 1 148 000 рублей.

В пятерку лидеров вошел Changan CS35Plus стоимостью от 1 159 900 рублей. Объемы его продаж достигли 516 штук. Тот же результат у кроссовера Chery Tiggo 4, цены на который в России начинаются от 949 900 рублей.

Во вторую пятерку самых популярных автомобилей китайского производства вошли Geely Emgrand X7, кросс-купе Haval F7x, Chery Tiggo 7, DFM AX7 и Haval H2.

Топ-10 популярных китайских автомобилей в РФ по результатам продаж января-февраля 2020 года

Место Марка, модель Продано, шт. Доля рынка китайских авто,% Цена от, руб. 1 Geely Atlas 1053 16,9 1 169 990 2 Haval F7 1016 16,3 1 489 000 3 Haval H6 819 13,1 1 148 000 4/5 Changan CS35Plus 516 8,3 1 159 900 4/5 Chery Tiggo 4 516 8,3 949 900 6 Geely Emgrand X7 337 5,4 999 990 7 Haval F7x 331 5,3 1 589 000 8 Chery Tiggo 7 187 3 1 219 900 9 DFM AX7 168 2,7 1 229 000 10 Haval H2 159 2,5 1 128 000

Geely выводит на рынок свой первый большой 7-местный кроссовер — HaoYue, который в России, скорее всего, будет носить другое, более благозвучное имя.

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