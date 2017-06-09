Сегодня, в 10:55 Каким «китайцам» мы доверяем больше других Составлен рейтинг самых популярных китайских автомобилей по итогам продаж начала 2020 года.
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За первые два месяца 2020 года в России был куплен 6241 автомобиль китайского производства, из которых 95% — кроссоверы. По этой причине в топ-10 самых популярных моделей вошли только представители сегмента SUV.
Самым востребованным стал
Geely Atlas, который выбрали 1053 российских автомобилиста, заплатив за него от 1 169 990 рублей, подсчитали аналитики агентства «Автостат». Второе место занял один из самых дорогих китайских кроссоверов Haval F7 стоимостью от 1 489 000 рублей. Его приобрели 1016 человек. На третьем месте — Haval H6, проданный в количестве 819 штук при стоимости от 1 148 000 рублей.
В пятерку лидеров вошел
Changan CS35Plus стоимостью от 1 159 900 рублей. Объемы его продаж достигли 516 штук. Тот же результат у кроссовера Chery Tiggo 4, цены на который в России начинаются от 949 900 рублей.
Во вторую пятерку самых популярных автомобилей китайского производства вошли
Geely Emgrand X7, кросс-купе Haval F7x, Chery Tiggo 7, DFM AX7 и Haval H2. Топ-10 популярных китайских автомобилей в РФ по результатам продаж января-февраля 2020 года
Место
Марка, модель
Продано, шт.
Доля рынка китайских авто,%
Цена от, руб.
1
Geely Atlas
1053
16,9
1 169 990
2
Haval F7
1016
16,3
1 489 000
3
Haval H6
819
13,1
1 148 000
4/5
Changan CS35Plus
516
8,3
1 159 900
4/5
Chery Tiggo 4
516
8,3
949 900
6
Geely Emgrand X7
337
5,4
999 990
7
Haval F7x
331
5,3
1 589 000
8
Chery Tiggo 7
187
3
1 219 900
9
DFM AX7
168
2,7
1 229 000
10
Haval H2
159
2,5
1 128 000
Фото : Yasmin Dangor / Unsplash
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