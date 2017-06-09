Каким «китайцам» мы доверяем больше других — журнал За рулем

Каким «китайцам» мы доверяем больше других

Составлен рейтинг самых популярных китайских автомобилей по итогам продаж начала 2020 года.

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За первые два месяца 2020 года в России был куплен 6241 автомобиль китайского производства, из которых 95% — кроссоверы. По этой причине в топ-10 самых популярных моделей вошли только представители сегмента SUV.

Самым востребованным стал Geely Atlas, который выбрали 1053 российских автомобилиста, заплатив за него от 1 169 990 рублей, подсчитали аналитики агентства «Автостат». Второе место занял один из самых дорогих китайских кроссоверов Haval F7 стоимостью от 1 489 000 рублей. Его приобрели 1016 человек. На третьем месте — Haval H6, проданный в количестве 819 штук при стоимости от 1 148 000 рублей.

В пятерку лидеров вошел Changan CS35Plus стоимостью от 1 159 900 рублей. Объемы его продаж достигли 516 штук. Тот же результат у кроссовера Chery Tiggo 4, цены на который в России начинаются от 949 900 рублей.

Во вторую пятерку самых популярных автомобилей китайского производства вошли Geely Emgrand X7, кросс-купе Haval F7x, Chery Tiggo 7, DFM AX7 и Haval H2.

Топ-10 популярных китайских автомобилей в РФ по результатам продаж января-февраля 2020 года

Место

Марка, модель

Продано, шт.

Доля рынка китайских авто,%

Цена от, руб.

1

Geely Atlas

1053

16,9

1 169 990

2

Haval F7

1016

16,3

1 489 000

3

Haval H6

819

13,1

1 148 000

4/5

Changan CS35Plus

516

8,3

1 159 900

4/5

Chery Tiggo 4

516

8,3

949 900

6

Geely Emgrand X7

337

5,4

999 990

7

Haval F7x

331

5,3

1 589 000

8

Chery Tiggo 7

187

3

1 219 900

9

DFM AX7

168

2,7

1 229 000

10

Haval H2

159

2,5

1 128 000

Фото: Yasmin Dangor / Unsplash

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