Новый Mitsubishi Pajero: еще минимум полтора года

Обновить внедорожник собирались еще В 2015 году, но потом дело застопорилось.

Материалы по теме Mitsubishi выпустил 500 прощальных Pajero для России

Пятое поколение Mitsubishi Pajero унаследует дизайн концептуального автомобиля GC-PHEV, выпущенного Mitsubishi в 2013 году. Концепткар Mitsubishi GC-PHEV позиционировался как большой внедорожник, в котором применена гибридная система с подключаемым модулем, состоящая из 3-литрового двигателя MIVEC с наддувом V6 и электродвигателя.

Однако силовую установку новый Pajero должен получить от гибридного Outlander PHEV. Она состоит из атмосферного двигателя 2.4 литра, мощностью 128 л. с., который работает с двумя электромоторами на передней и задней оси мощностью 82 и 95 сил соответственно, пишет китайский сайт autohome.com.cn.

Издание также сообщает, что новое поколение Pajero ожидают уже в конце 2021 года, но в связи со сложностями в компании выпуск может быть и отложен до начала 2022 года.

В России, несмотря на то, что компания в прошлом году объявила об окончании производства модели четвертого поколения, автомобили до сих пор продаются — с трехлитровым мотором, мощностью 174 л.с., по цене от 2 969 000 рублей.

В марте стартовало производство Mitsubishi Outlander 2020 модельного года.



Фото: autohome.com.cn