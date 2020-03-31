Такой же, только больше: в Китае сделали свой Land Cruiser 200

Машина должна быть представлена в апреле, а пока есть шпионское видео.

Китайский бренд Hengtian готовит к выходу на местный рынок внедорожник L4600, созданный по мотивам автомобилей Toyota — в передней части машины, показанной изданием Sina Cars, сквозят черты нынешнего Land Cruiser Prado, а корма отчетливо напоминает Land Cruiser 200 первых годов выпуска.

Вместе с тем, китайский автомобиль имеет 5089 мм в длину, 2026 мм в ширину, 1872 мм в высоту, а колесная база составляет 2950 мм. По последнему параметру Hengtian L4600 выигрывает у «двухсотого» 100 мм, к тому же он на 139 мм длиннее и на 116 мм шире, и только по высоте кузова чуть уступает. Дорожный просвет — на уровне оригинала, 232 мм против 227–230 у Land Cruiser 200.

Силовой агрегат — 286-сильный бензиновый V8 производства китайской компании Futai Power; движок работает в паре с 6-ступенчатым роботом. Судя по опубликованному видео, в плане предлагаемых опций китайский Hengtian L4600 тоже обгонит «вдохновителя», а салон выглядит современнее.

Что не особо удивительно, ведь Toyota Land Cruiser 200 выпускается с 2007 года, а вот выход следующего поколения откладывается до 2021 года.

Фото, видео: Sina Cars, Youtube