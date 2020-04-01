Subaru приостановила производство в Японии

Будут закрыты все заводы, включая производящие автокомпоненты.

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Корпорация Subaru Corporation закрыла все свои предприятия в Японии с 1 апреля. Мера коснулась не только автомобильных заводов, но и площадок по производству автокомпонентов, говорится в официальном заявлении компании. Причиной приостановки стали перебои в цепочке поставок комплектующих на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Кроме того, в компании отмечают снижение спроса на автомобили, вызванное быстрым распространением COVID-19 по миру. В префектуре Гумма заводы по сборке автомобилей, а также производства двигателей и коробок передач, не будут работать с 11 апреля по 1 мая. Первая неделя мая традиционно считается праздничными выходными, поэтому заводы возобновят работу 11 мая.

Отметим, что это лишь планируемая дата возобновления производства. Неделей ранее, 23 марта Subaru уже закрыла завод в США — поначалу речь шла лишь о паузе до 7 апреля, однако теперь ориентировочным сроком перезапуска называется 20 апреля. Европейские производители также продлевают приостановку производств — одним из первых об этом объявил Volkswagen.

В Японии на момент публикации заметки выявлено 2178 случаев заражения коронавирусом, 424 выздоровления и 57 смертей.