В Китае снова работают автозаводы. Но покупателей нет

Пока гражданам явно не до того, хотя ситуация в Поднебесной, похоже, перестает быть критической.

Материалы по теме Есть хорошие новости: в Китае заново открылись дилерские центры

Эпидемиологическая ситуация в Китае, с которого началась пандемия коронавируса, уже улучшается. В связи с этим предприятия автопрома смогли с 19 февраля по настоящий момент восстановить объёмы производства с 60% до 97%, а вместо 50% работников автопрома на своих прежних местах трудится уже 82%, отмечает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра промышленности и информатики КНР Синя Гобиня.

Однако спрос на новые автомобили пока очень слабый. Склады комплектующих китайских автопроизводителей сейчас заполняются, но ввиду низкой покупательской активности многие заводы в Китае могут быть вынуждены снизить производительность, говорит замминистра. К слову, в Европе подобная ситуация уже наблюдается, но связана с простоем автозаводов: производители комплектующих сокращают объемы, потому что запчасти не востребованы на сборке автомобилей.

По оценкам некоторых экспертов, и российский автопром ждет схожий сценарий: в сложившейся ситуации, на фоне повышения цен, спрос на новые авто упадет, и некоторые автомобильные бренды могут покинуть РФ, особенно из числа тех, что не смогли локализовать производство, а те, что остались, потеряют часть своих дилерских центров.

Напомним, о приостановке производства в связи с карантином заявили многие российские заводы, в том числе PSA, Volkswagen, Hyundai и АВТОВАЗ, а все автосалоны в РФ закрылись на неделю.

Фото: Евдокия Лебедева/unsplash