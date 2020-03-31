В Китае снова работают автозаводы. Но покупателей нет
Пока гражданам явно не до того, хотя ситуация в Поднебесной, похоже, перестает быть критической.
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Эпидемиологическая ситуация в Китае, с которого началась пандемия коронавируса, уже улучшается. В связи с этим предприятия автопрома смогли с 19 февраля по настоящий момент восстановить объёмы производства с 60% до 97%, а вместо 50% работников автопрома на своих прежних местах трудится уже 82%, отмечает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра промышленности и информатики КНР Синя Гобиня.
Однако спрос на новые автомобили пока очень слабый. Склады комплектующих китайских автопроизводителей сейчас заполняются, но ввиду низкой покупательской активности многие заводы в Китае могут быть вынуждены снизить производительность, говорит замминистра. К слову, в Европе подобная ситуация уже наблюдается, но связана с простоем автозаводов: производители комплектующих сокращают объемы, потому что запчасти не востребованы на сборке автомобилей.
По оценкам некоторых экспертов, и российский автопром ждет схожий сценарий: в сложившейся ситуации, на фоне повышения цен, спрос на новые авто упадет, и некоторые автомобильные бренды могут покинуть РФ, особенно из числа тех, что не смогли локализовать производство, а те, что остались, потеряют часть своих дилерских центров.
Фото: Евдокия Лебедева/unsplash
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