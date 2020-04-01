Приехали: грузовики и суперкары построят на одной платформе

Компания Karma Automotive представила платформу E-Flex, которую можно использовать для создания любых автомобилей.

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Платформа E-Flex легла в основу суперкара Revero GT, и она же будет использоваться для постройки грузовиков, седанов и минивэнов. Возможности E-Flex компания намерена продемонстрировать в ближайшие недели.

Специалисты Karma не вдаются пока в подробности, но главный операционный директор компании Кевин Павлов, сказал следующее:

«Мы создали технологию, которую можно адаптировать под пять различных продуктов. Наша платформа E-Flex — многофункциональное решение».

Звучит невероятно, но Кевин отметил, что платформа очень гибкая и предоставляет «до 22 различных возможных конфигураций, подразумевающих различные варианты размещения аккумулятора и различные системы привода двигателя».

Платформа E-Flex позволит компании разрабатывать транспортные средства быстрее и с меньшими затратами.

Все популярные электромобили были проверены в ходе единого пробегу по морозу. Как они его переносят в реальности? Ответ ждет вас здесь.

Фото: Karma