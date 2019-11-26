Таким образом побывавший за границей профессор самоизолировался, а с ребенком предпочел общаться по скайпу.

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После возвращения из Эфиопии 50-летний профессор Джулиан Бэйлисс решил сесть на карантин, хотя признаков заболевания у него не было, но, как говорится, на всякий случай. Он устроился в фургоне, припаркованном в 300 метрах от дома в Уэльсе (Великобритания), а четырехлетней дочке они с женой решили сказать, что он все еще в Африке, сообщила газета Mirror. Так он просидел 14 дней, довольно неплохо обустроив быт, о чем и рассказывает на видео.

Все это время эколог и эксперт по бабочкам говорил дочери Поппи по скайпу, что он за тысячи миль от дома.

Доктор Бейлисс рассказал в интервью, как его мама каждый день приносила ему обед и как он использовал беспилотник, чтобы наблюдать за Поппи и женой. Его мать тоже соблюдала меры предосторожности и раскладывала еду неподалеку на заборчике.

Он признался, почему принял такое необычное решение. Дом у них достаточно большой, и он мог бы легко укрыться в одной из комнат, но понимал, что дочь еще совсем маленькая и каждую секунду рвалась бы его навестить. Такая ситуация была бы для них более сложной, чем самоизоляция в фургончике.

В минувший четверг он наконец воссоединился с семьей. Малышка счастлива.

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Видео: YouTube