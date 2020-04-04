Автомобиль на дровах? Есть даже такой!

Уникальный экземпляр выставлен на продажу всего за $4500 (около 350 000 рублей).

В начале 60-х проводили удивительный эксперимент, в ходе которого рассматривались альтернативные виды топлива. Автомобили Chrysler Turbine могли работать на различных видах топлива — солярке, керосине, растительном масле и даже на текиле. Но Крайслеру далеко до пикапа Dodge Dakota 1995 года, который выставлен на продажу на Craigslist. Он работает не только на бензине, но и на дровах благодаря газификатору в кузове.

В объявлении говорится, что автомобиль «отлично работает», у него «крепкий кузов», «хорошее состояние», а еще он «очень надежный». Пикап оснащен карбюраторным двигателем V8 и автоматической коробкой передач.

На фотографиях не видно ни ржавчины, ни вмятин.

Dodge Dakota работает на бензине, как и любой другой автомобиль, но у него также есть оборудование для работы на дровах, которое основано на процессе газификации древесины: она превращается в топливо при высоких температурах. Оборудование можно легко демонтировать и использовать для питания генератора.

Продавец просит за автомобиль всего $4500 (около 350 000 рублей). Пробег пикапа — 98 000 миль (158 000 км).

На продажу выставляется целый военный автопарк, состоящий из весьма интересных машин.

Фото: Craigslist