А еще на аукционе будут автомобили Messerschmitt и списанные Subaru 360 Министерства транспорта Новой Зеландии.

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Аукцион RM Sotheby's Elkhart Collection 1 и 2 мая 2020 года проведет торги, в ходе которых будут проданы шесть уникальных военных автомобилей. Также на аукционе появятся суперкары Ferrari и McLaren, несколько автомобилей Messerschmitt, малоизвестные машины британского производства и списанные Subaru 360 Министерства транспорта Новой Зеландии.

Но для любителей военной техники представится шанс заполучить уникальные экземпляры, которые крайне редко появляются в продаже, тем более в таком идеальном состоянии, как на фотографиях ниже.

1945 Willys MB

Существует не так много военных внедорожников, которые были столь же знаковыми, как Willys MB. Это прародитель бренда Jeep. Аукционный дом предоставил очень мало информации о машине, но вы посмотрите, в каком прекрасном состоянии он находится!

1963 American Motors M422A1 Mighty-Mite

M422A1 имеет прозвище «Могучий клещ» из-за небольшого размера и выдающихся характеристик. Эти крошечные внедорожники были созданы американскими военными для десанта, их можно было сбрасывать с самолета на парашюте. Для уменьшения веса машина сделана из алюминия и оснащена легким мотором V4 от AMC. Вариант A1 на фото имеет 180-сантиметровую колесную базу, что на 15 сантиметров больше, чем у стандартного M422. Это увеличивает вес до 807 кг (на 36 кг), но зато в машине получше с местом.

1962 Steyr-Puch Haflinger Series II

Steyr-Puch Haflinger использовался для перевозки грузов, а не для сражений. Они состояли на службе в вооруженных силах Австрии, Австралии и Швейцарии. Был автомобиль и в свободной продаже. «Хафлингер» — это австрийская порода лошадей, маленьких и очень выносливых, способных передвигаться по пересеченной местности — в точности как Steyr-Puch.

1968 M274 A5 ½-Ton 4×4 «Mule»

M274 работали грузоперевозчиками на базах. При грузоподъемности 500 кг, отсутствии кабины и ровной платформе его можно загружать большим количеством вещей. Также можно было оснащать эти платформы пулеметами или другим оружием. Автомобиль состоял на вооружении морской пехоты США с ноября 1968 года.

1997 Hummer H1 Open Top

Именно этот Hummer H1 не настоящий вояка, но все же имеет некоторое отношение к вооруженным силам. В каталоге аукциона отмечается, что автомобиль оснащен 6,5-литровым турбодизелем V8, а на его одометре всего 15 239 миль (24,5 тыс. км). Внедорожник оснащен лебедкой и дополнительными фарами дальнего света.

2014 Argo Frontier 650 8×8

Как и Hummer H1, показанный выше, именно этот Argo Frontier в армии не служил. Его восьмиколесный привод позволит добраться практически куда угодно, пересекая небольшие озера и болота. Вездеход оснащен двигателем Briggs and Stratton V-twin и вариатором. Скорость у автомобиля невелика, но он создавался не для гонок на асфальте.

О рекордах некоторых автомобильных торгов вы можете узнать здесь.

Фото: RM Sotheby's Elkhart Collection