Составлен список главных внедорожников в истории (но наших автомобилей там нет)

Ни УАЗа, ни Нивы — согласятся ли с британскими журналистами российские автомобилисты?

Авторитетное британское издание Autocar составило список самых новаторских внедорожников за всю историю автомобилестроения. В него вошли 19 автомобилей, появление которых, по мнению редакции, оказало наибольшее влияние на развитие технологий полного привода, когда-то появившегося как средство преодоления бездорожья, а сегодня часто служащего инструментом улучшения управляемости.

В список вошли:

Spyker 60HP (Нидерланды, 1903)

Marmon-Herrington (США, 1931)

Jeep (США, 1940)

Land Rover (Великобритания, 1948)

Toyota Land Cruiser (Япония, 1951)

Haflinger (Австрия, 1959)

Ford Bronco (США, 1965)

Jensen Interceptor FF (Великобритания, 1968)

Range Rover (Великобритания, 1970)

Subaru Leone (Япония, 1972)

AMC Eagle (США, 1979)

Audi Quattro (Германия, 1980)

Fiat Panda 4x4 (Италия, 1983)

Porsche 959 (Германия, 1987)

Subaru Impreza Turbo (Япония, 1992)

Lamborghini Diablo VT (Италия, 1993)

Audi TT (Германия, 1999)

Tesla Model S (США, 2014)

Список получился внушительный и почти не терпящий возражений. Однако за его пределами остался выдающийся советский внедорожник УАЗ-469, запущенный в производство в 1972 год и ставший основным командирским автомобилем в Советской Армии и в армиях стран Варшавского договора, а в гражданской версии широко распространенный в СССР, получивший огромную популярность в Италии и покоривший Эльбрус.

Кроме того, в списке нет и появившегося в 1977 году автомобиля ВАЗ-2121 Нива, который стал первым в истории внедорожником с несущим кузовом и по сути открыл новое направление в области разработки полноприводных автомобилей, не говоря уже об экспорте в десятки стран и спортивных победах.

Оба автомобиля, принципиально не изменившись, выпускаются до сих пор.

Помимо основных версий, за все годы производства на базе УАЗа и Нивы создано немало интересных модификаций.

Фото: Autocar