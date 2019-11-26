Составлен список главных внедорожников в истории (но наших автомобилей там нет) — журнал За рулем

Составлен список главных внедорожников в истории (но наших автомобилей там нет)

Ни УАЗа, ни Нивы — согласятся ли с британскими журналистами российские автомобилисты?

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Авторитетное британское издание Autocar составило список самых новаторских внедорожников за всю историю автомобилестроения. В него вошли 19 автомобилей, появление которых, по мнению редакции, оказало наибольшее влияние на развитие технологий полного привода, когда-то появившегося как средство преодоления бездорожья, а сегодня часто служащего инструментом улучшения управляемости.

В список вошли:

  • Spyker 60HP (Нидерланды, 1903)
  • Marmon-Herrington (США, 1931)
  • Jeep (США, 1940)
  • Land Rover (Великобритания, 1948)
  • Toyota Land Cruiser (Япония, 1951)
  • Haflinger (Австрия, 1959)
  • Ford Bronco (США, 1965)
  • Jensen Interceptor FF (Великобритания, 1968)
  • Range Rover (Великобритания, 1970)
  • Subaru Leone (Япония, 1972)
  • AMC Eagle (США, 1979)
  • Audi Quattro (Германия, 1980)
  • Fiat Panda 4x4 (Италия, 1983)
  • Porsche 959 (Германия, 1987)
  • Subaru Impreza Turbo (Япония, 1992)
  • Lamborghini Diablo VT (Италия, 1993)
  • Audi TT (Германия, 1999)
  • Tesla Model S (США, 2014)

Список получился внушительный и почти не терпящий возражений. Однако за его пределами остался выдающийся советский внедорожник УАЗ-469, запущенный в производство в 1972 год и ставший основным командирским автомобилем в Советской Армии и в армиях стран Варшавского договора, а в гражданской версии широко распространенный в СССР, получивший огромную популярность в Италии и покоривший Эльбрус.

Кроме того, в списке нет и появившегося в 1977 году автомобиля ВАЗ-2121 Нива, который стал первым в истории внедорожником с несущим кузовом и по сути открыл новое направление в области разработки полноприводных автомобилей, не говоря уже об экспорте в десятки стран и спортивных победах.

Оба автомобиля, принципиально не изменившись, выпускаются до сих пор.

  • Помимо основных версий, за все годы производства на базе УАЗа и Нивы создано немало интересных модификаций.

Фото: Autocar

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