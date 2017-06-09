Под сервисную кампанию попали более 9 тысяч автомобилей, проданных в России.

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Росстандарт информирует об отзыве на российском рынке 9040 кроссоверов Mazda CX-5, которые нашли своих покупателей в период с 17 марта 2015 года по 15 сентября 2016 года, VIN-коды этих автомобилей можно посмотреть на сайте ведомства в разделе «Документы».

На подпадающих под отзывную кампанию автомобилях во время движения может возникнуть мерцание или прекратиться работа передних светодиодных дневных ходовых/габаритных огней. Если освещенность недостаточная, это может привести к тому, что другие участники движения не успеют вовремя заметить автомобиль с указанной неисправностью на дороге.

Автовладельцев предупредят письменно или по телефону о необходимости заехать в ближайший дилерской центр для проведения сервисных работ. Они могут и сами проверить, подпадает ли их кроссовер под отзыв, сверив VIN—код своего автомобиля на сайте Росстандарта или воспользовавшись специальным сервисом на сайте Auto.ru.

Если автомобиль в «группе риска», в сервисном центре специалисты проверят передние светодиодные дневные ходовые/габаритные огни, даты производства и серийные номера фар. От этого зависит, потребуется ли фарам ремонт или необходимо будет заменить неисправные детали целиком.

В России растет количество автомобилей, отзываемых дилерами в ремонт из-за возможных неисправностей. Неужели качество автомобилей ухудшилось или, наоборот, это хороший симптом? Об этом читайте в нашем материале.

Фото: Mazda