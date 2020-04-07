Вряд ли такая неожиданность застанет вас врасплох с личным автомобилем, хотя и такое бывает. На работу надо (ну ладно, многим в мае надо будет только), сели вы в машину, а фара — упс. Но еще сложнее, если машина арендованная.
Сервис avtocod.ru проанализировал историю проверок авто по госномеру за последние три года. Выяснилось, что за указанный промежуток времени фигурирует 1 331 703 машин с выданной лицензией на работу в такси. При этом почти полмиллиона из них — 498 458 лицензий — были прекращены.