Внедорожник Kvest? Кроссовер Xray X? Бизнес-седан Excite? Кто знает...

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За последние годы АВТОВАЗ зарегистрировал 18 названий для перспективных моделей — об этом свидетельствует закрытая часть базы данных Роспатента, оказавшаяся в распоряжении «Российской газеты». Если верить данным, то в 2012 году Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала для бренда Lada имена Fortuna, Ladoga, Svoboda, Slavia и Quanta.

В 2015–2016 годах добавились Binar, Antiga, XRave, Xcite, Excite, X Path, Expira, Intriga, Preosa и Kvest. Кроме того, в документах фигурируют Onega, Кам4атка и Xray X. Перешедшего от GM к АВТОВАЗу названия Niva в списке не значится, как и имени футуристичного L-Ego — концепт на фото выполнен независимым дизайнером.

Любое из названий может быть задействовано в любой момент в течение десяти лет, причем срок можно продлить. Как будут использоваться названия, пока неизвестно. Можно предположить, что Кам4атка, например, могла бы оказаться вариантом Lada 4x4 (Niva), а Xray X — полноприводным вариантом хэтчбека Xray. Не исключено, впрочем, что большинство этих наименований так и не будет использовано — компании часто скопом регистрируют имена, но впоследствии никогда к ним не возвращаются.

Вполне вероятно, что АВТОВАЗ откажется от планов обновить Весту в этом году.

Фото: SERGEI ILNITSKY/EPA/TASS