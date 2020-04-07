Hyundai продлевает гарантию на месяц

Под программу попало больше миллиона машин (включая те, что проданы в России).

Корейская компания запустила глобальную программу Hyundai C A R E, согласно которой продлевается гарантия автомобилей по всему миру. Программа должна защитить тех покупателей, которые столкнулись со сложностями, не пройдя запланированное техобслуживание из-за ограничения доступа к автосервисам, ведь во многих странах все предприятия, не связанные с производством и продажей товаров первой необходимости, были закрыты.

В программу попадает более 1,21 миллиона машин, проданных дистрибьюторами в 175 странах, включая российское представительство бренда. Суть в том, что если гарантия на ваш Hyundai истекала в период с 30 марта по 30 апреля, то теперь она продлевается до конца мая, говорится в пресс-релизе компании — в этот срок вы сможете пройти техобслуживание, гарантийный ремонт и все сопутствующие операции. Компания «Хендэ Мотор СНГ» будет самостоятельно связываться с теми, кого касается данная программа.

Алексей Калицев, управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ»:

— Сейчас каждый из нас должен проявить социальную ответственность и остаться дома. Клиенты Hyundai могут быть спокойны — у них будет возможность пройти гарантийное обслуживание до конца весны, даже если первоначальная гарантия на их автомобиль уже подходит к концу. Кроме того, мы подготовили ряд новых онлайн-сервисов, призванных скрасить временное отсутствие «живого» общения между клиентом и компанией.

С объявлением самоизоляции в России Hyundai и футбольный клуб ЦСКА начали проводить утреннюю зарядку в соцсетях.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС