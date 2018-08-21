Новая летняя шина Bridgestone: начались продажи — журнал За рулем

Новая летняя шина Bridgestone: начались продажи

Шины Potenza Adrenalin RE 004 позволяют чувствовать себя более уверенно на высокой скорости, заявляет производитель.

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Линейка Potenza уже зарекомендовала себя в России — в частности, шина Potenza Adrenalin RE 003 хорошо отметилась в нашем тесте летних 17-дюймовых шин пару лет назад. Модель позиционируется как премиальная с ярко выраженным спортивным характером, и новое поколение, судя по всему, продолжает следовать этой линии. Но и изменения, конечно, есть.

Potenza Adrenalin RE 004 использует резиновую смесь нового состава, которая, по данным Bridgestone, должна обеспечить сниженное сопротивление качению и более высокую курсовую устойчивость на сухом покрытии. Конструкция шины также претерпела апгрейд: из-за более жесткого соединения плеча (скругленной части) и беговой дорожки (зоны, где расположен протектор) управляемость на высоких скоростях тоже должна улучшиться. В эту же кассу — более равномерно распределенное усилие в пятне контакта.

Нейлоновый каркас боковины тут двухслойный, так что ударопрочность, столь важная на российских дорогах, обещается на высоком уровне. Производитель сообщает также, что благодаря трем продольным канавкам в центральной части обеспечен хороший отвод воды, то есть шина хорошо сопротивляется аквапланированию.

Если анализировать данные, предоставленные компанией, то получается, что по управляемости на мокром покрытии, а также по комфортности и уровню шума шина Potenza Adrenalin RE 004 находится на одном уровне с предшественницей. А вот поведение автомобиля на сухом покрытии явно должно стать увереннее. У нас на рынке шина представлена в 23 типоразмерах от 15 до 18 дюймов.

Фото: Bridgestone
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