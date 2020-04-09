Changan CS75 FL подорожал до старта продаж в России

Первые машины едва успели доехать до дилерских центров, а цены уже изменились.

Материалы по теме Объявлены рублевые цены на Changan CS75 FL

Комплектации Changan CS75 FL подросли в цене еще до того, как дилеры начали продавать автомобили. Напомним, в феврале был объявлен прайс на фейслифтинговую версию модели, в марте она получила российский ОТТС, а в апреле должны были начаться продажи — по ценам от 1 399 900 до 1 629 900 рублей.

Как будут продаваться автомобили в сложившихся условиях, пока вопрос (хотя Правительство РФ официально рекомендовало автодилерам начать работать), но первые экземпляры Changan CS75 FL уже начали поступать в автосалоны. А вот официальный прайс прирос на 50 000 рублей, сообщает ресурс «Китайские автомобили», и теперь диапазон цен на автомобиль — от 1 449 900 до 1 679 900 рублей.

Силовая установка перекочевала на обновленную модель с предшественника — бензиновая «турбочетверка» с объемом 1,8 литра и отдачей в 150 л.с. и 245 Нм, работающая в паре с 6-ступенчатым автоматом Aisin. Кстати, последние экземпляры дореформенного Changan CS75 все еще предлагаются российскими дилерами по ценам от 1 309 900 до 1 509 900 рублей.

Цены сейчас поднимают многие бренды, самый свежий пример — переписанные прайсы на три модели Mitsubishi.

Фото: Changan