Lada 4x4 Bronto: обновление будет летом — журнал За рулем

Lada 4x4 Bronto: обновление будет летом

Для основной модели уже доступны новые приборы и климатическая система.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

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Лада 4х4 Бронто — тест-драйв ЗР

Вслед на базовой моделью внедорожника обновлению салона должна подвергнуться и версия с повышенными внедорожными качествами Lada 4x4 Bronto. Ожидается, что это произойдет в середине 2020 года. Lada 4x4 с оригинальной комбинацией приборов, современной климатической системой, новыми сиденьями и системой ЭРА-ГЛОНАСС была представлена еше в начале 2020 года и сейчас предлагается дилерами.

Однако обновление не коснулось Lada 4x4 Bronto. Более того, сборка данной версии вообще пока приостановлена. «Bronto в старом состоянии уже не производится, так как изменился базовый автомобиль. Обновление Bronto перенесено на середину 2020 года», — цитирует издание Лада.Онлайн пресс-службу АВТОВАЗа.

Модификация Bronto собирается на дочернем предприятия АВТОВАЗа ВИС-АВТО и отличается усиленными пружинами, амортизаторами и задним мостом, наличием самоблокирующихся винтовых дифференциалов в переднем и заднем мостах, а также расширенными колесными арками, оригинальными бамперами и внедорожной резиной.

Сейчас автомобили с дореформенным салоном еще можно найти у дилеров по цене от 722 000 до 787 000 рублей.

  • А вот нового рулевого колеса с подушкой безопасности пока не будет ни у одной из версий Lada 4x4.

Фото: АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA 4x4 (30)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Дешёвый автомобиль.

Недостатки:

Пассивная безопасность на уровне квадроцикла.

Комментарий:

Новый а/м 2020 года перевернулся от легкого удара в дверь водителя. Подушка безопасности не сработала.

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