Lada 4x4 Bronto: обновление будет летом

Для основной модели уже доступны новые приборы и климатическая система.

Материалы по теме Лада 4х4 Бронто — тест-драйв ЗР

Вслед на базовой моделью внедорожника обновлению салона должна подвергнуться и версия с повышенными внедорожными качествами Lada 4x4 Bronto. Ожидается, что это произойдет в середине 2020 года. Lada 4x4 с оригинальной комбинацией приборов, современной климатической системой, новыми сиденьями и системой ЭРА-ГЛОНАСС была представлена еше в начале 2020 года и сейчас предлагается дилерами.

Однако обновление не коснулось Lada 4x4 Bronto. Более того, сборка данной версии вообще пока приостановлена. «Bronto в старом состоянии уже не производится, так как изменился базовый автомобиль. Обновление Bronto перенесено на середину 2020 года», — цитирует издание Лада.Онлайн пресс-службу АВТОВАЗа.

Модификация Bronto собирается на дочернем предприятия АВТОВАЗа ВИС-АВТО и отличается усиленными пружинами, амортизаторами и задним мостом, наличием самоблокирующихся винтовых дифференциалов в переднем и заднем мостах, а также расширенными колесными арками, оригинальными бамперами и внедорожной резиной.

Сейчас автомобили с дореформенным салоном еще можно найти у дилеров по цене от 722 000 до 787 000 рублей.

А вот нового рулевого колеса с подушкой безопасности пока не будет ни у одной из версий Lada 4x4.

Фото: АВТОВАЗ