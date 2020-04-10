Стартовало производство Haval H5 в России

Рама, полный привод, 2-литровый турбомотор. Зайдет?

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Компактный внедорожник Haval H5, ранее известный на российском рынке как Great Wall Hover H5, стал четвертой моделью китайского бренда, выпускающейся на заводе в Индустриальном парке «Узловая» в Тульской области. На новом предприятии под Тулой уже выпускаются внедорожники Haval H9 и кроссоверы F7 и F7x.

Бензиновая 2-литровая «турбочетверка» будет предложена в двух вариантах форсировки — 150 и 177 л.с. Трансмиссия в обоих случаях — только 6-ступенчатая МКП и полный привод с электронным подключением передней оси, дополненный системами помощи водителю на бездорожье. Пока неизвестно, насколько Haval H5 сохранит прежний дизайн — свежая фотография с производства этот вопрос не проясняет.

«Меры защиты кузова от коррозии включают электрофоретическое покрытие всего кузова, нанесение антикоррозийного воска в дверях и крышку багажника, автоматизированное нанесение антикоррозийного покрытия PVC на днище автомобиля и нанесение антикоррозийного воска на раму, а также переднюю и заднюю подвеску автомобиля», — сообщают в российском офисе бренда Haval. Цены на внедорожник будут объявлены ближе к старту продаж.

Haval H5 грядущего поколения появится у нас нескоро. Молодежный кроссовер Haval F5 мог бы стать еще одной моделью, собирающейся на заводе под Тулой, но пока запланированная к выпуску в России линейка ограничена как раз четырьмя моделями.

Фото: Haval