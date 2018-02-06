Обновленный Haval F5: в продаже уже в мае. Но в Китае

Молодежный кроссовер, дебютировавший в 2018 году, пережил рестайлинг и готовится к старту продаж в Китае, после чего может оказаться и в России.

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Компания Great Wall объявила о запуске на домашнем рынке обновленного кроссовера Haval F5. В Поднебесной модель продается с осени 2018 года, а теперь получила освеженный дизайн и более мощный мотор, пишет Njcar.ru. Помимо 169-сильного турбомотора объемом 1,5 литра для машины будет доступен и 2-литровый двигатель, выдающий 197 л.с. Оба мотора сочетаются с 7-ступенчатым роботом с двумя дисками сцепления. Габариты машины остались прежними, ставящими ее в один класс с Kia Sportage: 4470 мм в длину, 1857 в ширину и 1638 мм в высоту при колесной базе в 2680 мм.

Haval F5 обновил цифровую панель приборов и мультимедийный комплекс- теперь у него более крупный дисплей. В оснащении значатся шесть подушек безопасности, системы стабилизации и предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль, запуск двигателя с кнопки, камеры кругового обзора, кожаный салон, светодиодная оптика, панорамная крыша с люком и легкосплавные диски колес размерностью от 17 до 19 дюймов в зависимости от версии.

У китайских дилеров люкс-бренда Haval кроссовер появится в мае, цены пока не объявлены, а версия 2018 года продается по цене от 100 000 юаней, что составляет около 1 050 000 рублей.

Haval F5 может стать четвертой моделью из списка, который должен до 2023 года освоить в производстве запущенный под Тулой завод Haval.

Фото: фирма-производитель