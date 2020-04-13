Парень на скутере нарушил карантин. Закончилось все плохо

История произошла в Брюсселе. Полиция разбиралась все ночь.

Так, в Брюсселе протесты из-за гибели молодого человека в минувшие выходные переросли в беспорядки. А произошло следующее: 19-летний Адиль нарушил условия карантина, его остановила полиция, но он попытался скрыться на скутере, врезался в один из преследовавших его автомобилей и погиб на месте.

В субботу жители Андерлехта, несмотря на нынешний запрет на проведение публичных собраний во время вспышки коронавируса, стали выходить на улицы, протестуя против действий полиции, которые привели к гибели юноши. Беспорядки продолжались всю ночь, в ходе протестов полиция арестовала 43 человека, удалось подавить вспышку только к утру воскресенья. Но усиленные меры безопасности там сохраняются до сих пор.

«Мы не сразу вмешались, приняли меры тогда, когда увидели, что группы молодых людей вооружаются камнями, взятыми со строительных площадок в этом районе», — передает politico.eu слова главы полиции Андерлехта Патрика Эвенпула.

В Бельгии действует жесткий общенациональный карантин с 14 марта. Закрыты границы и запрещены любые поездки по стране, а жителям разрешено передвигаться только в пределах своего района.

Семья Адиля призвала людей к спокойствию и в своем заявлении подчеркнула, что не несет ответственности за призывы протестовать против смерти юноши. Вышедшие на улицу люди, которые начали бросать камни, делали это вовсе не в память о молодом Адиле, они просто решили выплеснуть усталость и злость, утверждают полицейские.

С 15 апреля в Москве и Подмосковье вводится заявительный пропускной режим для передвижения на транспортных средствах. Правда, он пока не такой жесткий, как в Бельгии. Но перед выездом нужно обязательно зарегистрироваться, чтобы в ходе поездки не возникало сложностей. Подробнее об этом здесь.

Фото: Zuma/TASS и YouTube

Видео: YouTube

