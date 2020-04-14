В Польше произошла зрелищная авария — городской хэтчбек пролетел над перекрестком с круговым движением. Водитель выжил.

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На кадрах с камеры наблюдения видно, как Suzuki Swift на огромной скорости приближается к перекрестку с круговым движением. Водитель не смог затормозить, чтобы объехать клумбу в его центре, и врезается в ее наклоненный, словно трамплин, бордюр. В результате удара автомобиль подбросило вверх на несколько метров, и он пролетел выше уровня камеры, которая сняла эту сцену.

Местные полицейские опубликовали фотографию разбившегося автомобиля на своей страничке в Facebook. На снимке видно, насколько пострадал автомобиль — невозможно определить ни его марку, ни модель: передняя часть была смята, двигатель, кажется, отсутствует, колеса квадратные, от геометрии кузова ничего не осталось.

В полиции сообщили, что хэтчбек снес несколько строений и памятников на кладбище, на которое приземлился. Автомобилем управлял 41-летний мужчина, которого пришлось буквально вырезать из салона, чтобы оказать ему медицинскую помощь.

Мужчина, возможно, был пьян, так как в машине стоял сильный перегар. Он был доставлен в местную больницу, где у него также взяли кровь на анализ, чтобы выяснить, действительно ли он был пьян.

О полученных травмах водителя не сообщается. Независимо от того, что покажет анализ крови, его на какое-то время лишат прав.

Не менее зрелищная авария со счастливым концом, попавшая на видео, произошла недавно в США в ходе полицейской погони.

Фото: Facebook, YouTube

Видео: YouTube