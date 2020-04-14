Автоотрасль признали пострадавшей от коронавируса

Теперь к ее предприятиям будут применяться менее строгие правила при кредитовании.

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Банк России расширил перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

К пострадавшим отраслям будут применены регуляторные послабления Банка России по «неухудшению оценки качества ссуд и отсутствию требования по формированию дополнительных резервов», сообщает РИА Новости. Это значит, что ссуды стали проблемными именно из-за ситуации с коронавирусом, а не являлись проблемными всегда.

В расширенный перечень Банка России вошли автовокзалы и автостанции, производство, торговля, обслуживание и ремонт автотранспорта, а также соответствующие бытовые услуги . Кроме того, меры поддержки распространяются на лизинговую отрасль .

То есть теперь производство, торговля, ремонт и обслуживание автотранспорта официально признаны пострадавшими сегментами рынка. А это значит, что организации, действующие в этих направлениях, могут до 30 сентября обратиться в банки с требованием о приостановке своих обязательств по кредитным договорам. Это дает шанс не разориться некоторым компаниям, чья деятельность на фоне пандемии совсем или частично приостановлена.

Потери автобизнеса только из-за режима самоизоляции аналитики оценивают в 340 млрд рублей.

Фото: ТАСС