Правительство Китая раздаст деньги населению на покупку машин

Страна постепенно возвращается к нормальной жизни, но проблем накопилось столько, что люди не торопятся покупать автомобили.

По статистическим данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), продажи в стране с начала года снизились на 42%. Хотя это во многом связано с колоссальным падением на 79% в феврале, когда в стране с 1,4-миллиардным населением было реализовано всего 310 000 автомобилей, но и в марте было продано всего 1,43 миллиона автомобилей, что на 43% меньше, чем в марте 2019 года, сообщает CNN со ссылкой на представителей отрасли.

В обычный год Китай продал бы к настоящему времени более 6 миллионов новых автомобилей, но в этом году удалось реализовать только 3,7 млн. Так что теперь правительство решило раздать деньги, чтобы помочь крупнейшему в мире автомобильному рынку встать на ноги после эпидемии коронавируса. По крайней мере, дюжина городов и провинций поощряют людей к покупке, предлагая денежные субсидии в размере до 1400 долларов за автомобиль.

Около 40 миллионов жителей Китая зависят от доходов автомобильной промышленности. Ежегодно отрасль приносит более 1 триллиона долларов, что составляет примерно 10% от общего объема производства в Китае.

От «здоровья» китайского автомобильного рынка зависит и остальной мир. Глобальные автопроизводители, такие как Volkswagen и General Motors, продают до 40% машин здесь.

Однако возврат к обычной жизни будет для Китая непростым. Чтобы подавить вспышку коронавируса, правительство закрывало города и ограничивало поездки. Производство автомобилей застопорилось, так как меры по самоизоляции заставили фабрики закрыться и замкнуть цепочки поставок. Большая часть мира все еще находится на самоизоляции, что затрудняет восстановление, так как разрывается цепь поставок.

Производство автомобилей начало возобновляться. Даже Ухань, эпицентр вируса и центр автомобильной промышленности, на прошлой неделе прекратил 76-дневный карантин, но убеждать людей покупать новые автомобили стало труднее.

Власти надеются, что спрос вернется, когда откроются школы и приблизится сезон отпусков. Необходимость возить детей в школу является основной причиной, по которой люди в Китае покупают автомобили, ну и желание путешествовать также может увеличить продажи.

Тем временем Nissan, чтобы преодолеть свой локальный кризис, возможно, сократит производство на 1 млн автомобилей.

Фото: depositphotos.com