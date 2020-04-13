Nissan сократит производство на 1 млн автомобилей. Грядут увольнения

Проблемы у автопроизводителя накапливаются, да и обстановка в целом неблагоприятная.

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Nissan Motor на протяжении нескольких месяцев пытается выйти из кризиса, и руководство компании прорабатывает план реструктуризации, который огласит в следующем месяце. Вероятно, там будет прописано сокращение выпуска автомобилей на 1 млн штук, сообщает Рейтер.

Продажи и прибыль Nissan резко упали еще до распространения коронавируса, и уже тогда решено было отказаться от агрессивного плана расширения, который пропагандировал свергнутый глава компании Карлос Гон. Пандемия только усугубила проблемы и потребовала более серьезных сокращений.

Планы Nissan по реструктуризации до марта 2023 года нацелены на продажи 5 миллионов автомобилей в год. Еще в июле прошлого года тогдашний гендиректор Хирото Сайкава говорил о сокращении выпуска до 6 млн в год с тех 8 млн, что было в планах у Гона. Однако ситуация ухудшилась, и высокопоставленный источник в компании сказал агентству, что эта цифра может быть даже ниже 5 миллионов, учитывая воздействие вируса, из-за которого во всем мире упал спрос на автомобили.

Уменьшение запланированного объема продаж на 1 млн автомобилей будет означать закрытие еще трех-четырех сборочных заводов и увольнение тысяч сотрудников, в дополнение к уже объявленным планам по сокращению рабочей силы на 10%. Сокращения также произойдут в рядах поставщиков и дилеров.

В Ниссане отказались комментировать эту информацию, пообещав все сообщить в мае. Ключевым показателем плана восстановления будет 6%-ная маржа операционной прибыли. Для сравнения, операционная маржа у самых популярных автопроизводителей Toyota Motor и Volkswagen AG до пандемии коронавируса составляла около 8%.

Еще в октябре Nissan рассматривал план отказа от марки Datsun и некоторых других нерентабельных продуктов, а также планировал закрыть несколько сборочных линий по всему миру.

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