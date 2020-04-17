Мягкая посадка: самолет приземлился на оживленном шоссе

Экстренная посадка потребовалась пилоту из-за поломки двигателя.

На видео, снятое на мобильный телефон, попал момент, когда самолет с одним работающим двигателем приземляется среди автомобилей на канадском шоссе в Квебеке утром 16 апреля. Водители в Квебек-Сити получили неожиданный «сюрприз»: шоссе было по сути превращено в аварийную взлетно-посадочную полосу.

По сообщению CBC News, у самолета возникла неисправность, и пилот связался с пожарной службой Квебека и запросил разрешение приземлиться на шоссе. Эта просьба была удовлетворена, и самолет сел на дорогу в районе 11 часов по местному времени. Сделал он это еще до того, как на место происшествия прибыли аварийно-спасательные бригады, однако их помощь даже не потребовалась. Мастерство пилота помогло самолету удачно вписаться в поток машин никого не задев. Интересно, что движение на шоссе было быстро возобновлено: аварийным бригадам потребовалось меньше часа, чтобы убрать самолет с дороги.

Конечно, это не первый случай, когда самолет использует дорогу в качестве аварийного аэродрома, но не во всех ситуациях пилотам настолько везло.

А к этому медику «работа» приехала прямо на дом.



Видео: YouTube