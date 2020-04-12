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Сегодня, в
12:00
В Москве продают Ниву 6х6. Совсем недорого
Автомобиль появился стараниями гаражных «кулибиных» в Самарской области, а ныне находится в столице.
Сегодня, в
10:00
Вот так надо занижать подвеску — показывает Cadillac
Этот экземпляр Cadillac Coupe DeVille 1968 года не является аутентичным, он был изрядно доработан для SEMA Show в 2016 году, из-за чего теперь ценится не так высоко.
Сегодня, в
8:10
Так к врачам пациенты еще не приезжали — в дрифте
Медик вышел было на работу, как работа прилетела прямо к крыльцу.
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Перcона
Сегодня, в
13:00
Полиция не будет выезжать на мелкие ДТП: да/нет?
Мнение эксперта: все идет к тому, что полицию скоро можно будет вызвать только на ДТП с пострадавшими.
Сегодня, в
12:30
Все на самоизоляции. Но следите за машиной — возможны проблемы
В советское время владельцы консервировали автомобили перед долгой стоянкой. Казалось бы, сегодня машины другие, однако некоторые приемы из прошлого могут пригодиться и этой весной.
Сегодня, в
12:00
Вездеход в двух частях с мотором от Волги: забытый прототип из СССР
Ходовой образец сочлененного вездехода НАМИ‑0106 создали в 1965 году. Правда, плавать он не мог, его стихия — заболоченная местность.
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10
апреля
Взять нельзя отказаться: брать ли машину после ДТП
По статистике сервиса проверки истории авто avtocod.ru, каждый вторая машина, чья история пробивалась через агрегатор в 2019 году, побывала в аварии. Чаще всего среди битых фигурировали автомобили марки Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Nissan и LADA.
9
апреля
20 главных вопросов о Volvo — очень подробный тест
Volvo V60 Cross Country — универсал повышенной проходимости. В Европе такие автомобили популярны, а у нас считаются нишевыми: многие забывают о них при выборе. А напрасно — посмотреть есть на что!
9
апреля
Новый Land Rover Defender — проверено нами и Африкой
Эксперт «За рулем» считает, что геометрическая проходимость стала даже лучше.
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