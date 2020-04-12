Так к врачам пациенты еще не приезжали — в дрифте — журнал За рулем

Так к врачам пациенты еще не приезжали — в дрифте

Медик вышел было на работу, как работа прилетела прямо к крыльцу.


«Я выходил из дома, собираясь на работу. Сойдя с крыльца, услышал визг шин, поднял глаза и увидел машину, скользящую в мою сторону, пришлось отступить обратно к двери», — написал герой видео.

Водитель белого седана не справился с управлением, и машина боком избороздила газон перед домом. Что было дальше, к сожалению, не сообщается. Но видно, что медик сразу пошел узнавать, не требуется ли первая помощь.

Видео: YouTube

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