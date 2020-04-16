ГАЗ оштрафовали за очереди к градусникам

В понедельник на проходной завода всем измеряли температуру.

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«Группа ГАЗ» решением суда обязана выплатить штраф в размере 250 000 рублей за нарушение эпидемиологических требований. Как и многие другие автозаводы России, предприятие в Нижнем Новгороде возобновило работу в понедельник 13 апреля. Утром на проходных скопилась огромная очередь сотрудников, потому что каждому на входе измеряли температуру.

По первоначальному плану сделать это должны были заранее, перед посадкой в корпоративные автобусы, однако на холоде бесконтактные градусники работали медленно, и процедура перенеслась на проходные. В соцсетях начали появляться фотографии и видео с толпами людей у входов на завод, причем на большинстве работников не было защитных масок.

Полиция и региональное управление Роспотребнадзора провели проверку, по результатам которой составили протокол о нарушении эпидемиологических требований. На заседании Автозаводского районного суда представитель «Группы ГАЗ» признал вину, просил учесть, что проблема возникла в первый рабочий день, а также сообщил, что сейчас она устранена. Компания была признана виновной по статье 20.6.1 (часть 1) КоАП РФ и подвергнута административному штрафу в 250 000 рублей.

Как пояснили «За рулем» в пресс-службе предприятия, начиная со вторника измерение температуры у сотрудников проводится в цехах, а пропускная способность проходных увеличена, что позволило устранить очереди. Единственное «узкое место» в системе защитных мер было устранено, подчеркнули в компании.

На производствах ГАЗа сейчас действует комплекс мер, аналогичный введенным на других заводах: дезинфекция всех поверхностей каждые 2 часа (в столовых — каждый час), антисептики для рук и бактерицидные рециркуляторы воздуха, разметка и зонирование непроницаемой пленкой, а детали распределены так, чтобы их касался один оператор. Работникам выдаются маски и перчатки, введены особые графики посещения столовых.

Впрочем, и принятые меры немного разнятся от предприятия к предприятию, и количество вышедших на работу сотрудников: так, если Hyundai и УАЗ вернули на работу только необходимый для производства минимум рабочих, то на АВТОВАЗе трудятся почти все, за исключением находящихся в группе риска.

Фото: ВКонтакте