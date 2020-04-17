Первые фото салона Nissan X-Trail попали в Сеть

Автомобиль должен стать практичнее своего предшественника, о чем говорят некоторые детали.

Материалы по теме Nissan запатентовал изображения нового X-Trail

X—Trail кажется больше, его линии стали резче, из-за чего дизайн получился более агрессивным. Снимки кроссовера нового поколения были опубликованы в соцсети Instagram на страничке Kurdistan_Automotive_Blog.

Кроссовер получил более крупную решетку радиатора V-Motion, которой оснащаются и другие новинки Nissan, а также новый логотип, впервые появившийся на концепте Ariya. Архитектура оптики взята у первого поколения Nissan Juke: светодиодные полоски рядом с капотом — дневные ходовые огни, а фары установлены немного ниже.

Задняя часть автомобиля стала рельефнее, а погрузочный проем, судя по двери, максимально расширен. Высота багажного отсека, кажется, увеличилась, а значит там может появиться пара дополнительных сидений.

На фотографиях представлен салон автомобиля в максимальной комплектации. Интерьер украшают вставки коричневого цвета, стеганые кожаные сиденья имеют коричневую контрастную строчку, есть большой парящий над центральной консолью сенсорный экран, который должен поддерживать Apple CarPlay и Android Auto.

Nissan собирается начать выпуск нового поколения кроссовера X—Trail до конца 2020 года.

О достоинствах и недостатках нынешнего поколения Nissan X-Trail вы можете узнать здесь.

Фото: Instagram