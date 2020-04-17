Первые фото салона Nissan X-Trail попали в Сеть — журнал За рулем

Первые фото салона Nissan X-Trail попали в Сеть

Автомобиль должен стать практичнее своего предшественника, о чем говорят некоторые детали.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Nissan > X-Trail

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XTrail кажется больше, его линии стали резче, из-за чего дизайн получился более агрессивным. Снимки кроссовера нового поколения были опубликованы в соцсети Instagram на страничке Kurdistan_Automotive_Blog.

Кроссовер получил более крупную решетку радиатора V-Motion, которой оснащаются и другие новинки Nissan, а также новый логотип, впервые появившийся на концепте Ariya. Архитектура оптики взята у первого поколения Nissan Juke: светодиодные полоски рядом с капотом — дневные ходовые огни, а фары установлены немного ниже.

Задняя часть автомобиля стала рельефнее, а погрузочный проем, судя по двери, максимально расширен. Высота багажного отсека, кажется, увеличилась, а значит там может появиться пара дополнительных сидений.

На фотографиях представлен салон автомобиля в максимальной комплектации. Интерьер украшают вставки коричневого цвета, стеганые кожаные сиденья имеют коричневую контрастную строчку, есть большой парящий над центральной консолью сенсорный экран, который должен поддерживать Apple CarPlay и Android Auto.

Nissan собирается начать выпуск нового поколения кроссовера XTrail до конца 2020 года.

Фото: Instagram

Первые фото салона Nissan X-Trail попали в Сеть

Автомобиль должен стать практичнее своего предшественника, о чем говорят некоторые детали.

Первые фото салона Nissan X-Trail попали в Сеть — фото 1117931Первые фото салона Nissan X-Trail попали в Сеть — фото 1117933Первые фото салона Nissan X-Trail попали в Сеть — фото 1117932Первые фото салона Nissan X-Trail попали в Сеть — фото 1117934Первые фото салона Nissan X-Trail попали в Сеть
Первые фото салона Nissan X-Trail попали в Сеть

Автомобиль должен стать практичнее своего предшественника, о чем говорят некоторые детали.

Первые фото салона Nissan X-Trail попали в Сеть — фото 1117933Первые фото салона Nissan X-Trail попали в Сеть — фото 1117931Первые фото салона Nissan X-Trail попали в Сеть — фото 1117932Первые фото салона Nissan X-Trail попали в Сеть — фото 1117934Первые фото салона Nissan X-Trail попали в Сеть
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Отзывы о Nissan X-Trail (8)

Nissan 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Комфортный салон, неплохая мультимедиа

Недостатки:

По сравнению с предшественником, 31-м Иксом, у нового, 32-го, мелкий и неудобный багажник. Слабоватый двигатель (2 литра), который просто не разгоняет достаточно тяжёлый автомобиль. Отвратная геометрическая проходимость. Самое большая неприятность — двери не закрывают пороги, поэтому, брюки всегд...

Комментарий:

На время ремонта моей машинки, мне выдали 32 Икс-трейл как подменный автомобиль. Когда-то у меня был 31 Икстрейл, так вот, новый, 32-й ему в подмётки не годится. Очень рад, что в своё время, бог меня отвёл от покупки этого чуда.

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