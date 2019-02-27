Сегодня, в 12:00 Nissan X-Trail после 20 000 км: 3 (не)мелкие проблемы Больше всего опасений вызывает анализ масла в машине из автопарка редакции.
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Кроссовер Nissan X-Trail, в общем-то, прекрасно себя чувствует, но обнаружились три проблемы. Одна из них может свидетельствовать о дефектах в двигателе годовалого автомобиля.
Первый незначительный недочет касается системы вентиляции, которая работает слишком шумно для разговоров по громкой связи.
Другая претензия касается удобства работы системы NissanConnect, а также ее функционала, стоимости обновления и процесса регистрации на сайте. Все это заставляет задуматься: стоило ли ее заказывать и не лучше бы было предпочесть альтернативный вариант?
Но гораздо больше опасений вызвал анализ масла всего через 10 000 километров пробега после его замены. Наличие в нем некоторых веществ, а также снижение уровня вязкости намекает на то, что где-то в мотор просачивается пыль, а часть топлива не задерживается в камерах сгорания, попадая в масло.
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