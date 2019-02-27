Nissan X-Trail после 20 000 км: 3 (не)мелкие проблемы — журнал За рулем

Nissan X-Trail после 20 000 км: 3 (не)мелкие проблемы

Больше всего опасений вызывает анализ масла в машине из автопарка редакции.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Nissan > X-Trail

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Nissan запатентовал изображения нового X-Trail

Кроссовер Nissan X-Trail, в общем-то, прекрасно себя чувствует, но обнаружились три проблемы. Одна из них может свидетельствовать о дефектах в двигателе годовалого автомобиля.

Первый незначительный недочет касается системы вентиляции, которая работает слишком шумно для разговоров по громкой связи.

Другая претензия касается удобства работы системы NissanConnect, а также ее функционала, стоимости обновления и процесса регистрации на сайте. Все это заставляет задуматься: стоило ли ее заказывать и не лучше бы было предпочесть альтернативный вариант?

Но гораздо больше опасений вызвал анализ масла всего через 10 000 километров пробега после его замены. Наличие в нем некоторых веществ, а также снижение уровня вязкости намекает на то, что где-то в мотор просачивается пыль, а часть топлива не задерживается в камерах сгорания, попадая в масло.

Как проходит длительный тест Nissan X-Trail, читайте в апрельском выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!

Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о Nissan X-Trail (7)

Nissan 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Качественный салон, хорошая проходимость, потолок не давит, подвеска достаточно мягкая.

Недостатки:

Недостаточный обзор, слабая шумоизоляция, свист на скорости более 140 км/ч, постоянно грязное стекло задней двери, огромные противосолнечные козырьки перекрывают обзор.

Комментарий:

Тяжеловат для двигателя 2.0, движок 2.5 предпочтительнее, но налог и расход бензина значительно больше. Нет режима "спорт", а кнопка "ЕСО" расположена не совсем удобно — если нужны резкие ускорения режим "ЕСО" лучше отключать заранее. На мой взгляд не самое лучшее ра...

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