Актуально, что внедорожник имеет мощную систему фильтрации воздуха, а кресла в его салоне расставлены далеко друг от друга.

Если вы считаете, что особое транспортное средство может спасти вас от апокалипсиса, тогда Armortruck, созданный дизайнером Милен Иванон, как раз для вас.

Яркие светодиодные фары встроены прямо в капот автомобиля, что делает его похожим на паука. Образ подкреплен расположенными ниже то ли двумя объективами стереокамеры, то ли противотуманками.

Бока автомобиля выглядят не менее экзотично. Armortruck имеет двери в стиле «крыло чайки» и крошечные боковые окна, утопленные в броню на несколько сантиметров.

При открывании двери из-под днища выдвигается широкая подножка. Но быстро запрыгнуть на задние кресла не получится — проем слишком узкий.

Сзади привлекают к себе внимание высоко расположенные патрубки выхлопной системы, светодиодная полоска и массивный бампер сложной формы.

Обычно столь суровые автомобили имеют заурядные интерьеры. Но не Armortruck. В его салоне, по бокам высокого центрального тоннеля, установлены четыре комфортных кресла, обтянутых черной кожей и коричневой алькантарой, есть руль в стиле Формулы-1 и информационно-развлекательная система с большим сенсорным экраном.

К сожалению, внедорожный броневик Armortruck существует только в виде анимации.

Разработан Armortruck для конца света — как раз вовремя Актуально, что внедорожник имеет мощную систему фильтрации воздуха, а кресла в его салоне расставлены далеко друг от друга. Разработан Armortruck для конца света — как раз вовремя

Но гораздо удобнее спасаться не в четырехместном броневике, а в комфортном внедорожном доме на колесах.

Фото, видео: YouTube