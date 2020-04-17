Сезонная замена колес — обязательная операция, которую каждый владелец выполняет дважды в год. Если вы перекидываете колеса сами, обязательно используйте возможность одновременно проверить самые важные детали и узлы автомобиля.
На дорогах порой встречаются такие знаки, значение которых с первого взгляда сразу и не понять. Особенно когда знак откровенно шуточный. Поэтому лучше подготовиться заранее — наш тест поможет вам это сделать. Получите свой «диагноз»: от курсанта МВД до генералиссимуса ГИБДД.
Toyota — королева вторичного рынка. Это отменное вложение при условии, что вы купите живой вариант без серьезных проблем. «Рафик», он же Toyota RAV4 третьего поколения, — достойный вариант. Мы раскопали все его косяки.