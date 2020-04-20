Новая подборка видео лучших аварий Нюрбургринга

Существует множество способов попасть в аварию, и все они представлены в новом видео любительских заездов Нюрбургринга.

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Проехать по Северной петле Нюрбургринга, называемой «Зеленым адом», может любой желающий. Плата за это удовольствие невысока. Чтобы прокатиться по треку, не нужен какой-то особенный автомобиль — на трассу пускают всех без исключения, в том числе с пассажирами в салоне.

Многие водители прекрасно управляют своими автомобилями, но есть и те, которые допускают ошибки. Новую подборку таких ошибок на днях опубликовали в Сети. Видео состоит из коротких нарезок аварий и длится 25 минут.

Благодаря зонам безопасности и отбойникам ошибки водителей не приводят к трагическим последствиям. Зная это, некоторые автомобилисты отваживаются на опасный затяжной дрифт (3:45). Одни прекрасно берут повороты, а другие либо слетают с трассы, либо их крутит и разворачивает.

Трасса отличается коварством: она петляет не только из стороны в сторону, но и имеет немало спусков и подъемов, которые влияют на сцепление колес с покрытием. Именно поэтому она пользуется популярностью и у автопроизводителей, испытывающих на ней свои прототипы серийных машин, и у автолюбителей, желающих проверить себя на настоящей гоночной трассе.

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Фото, видео: YouTube