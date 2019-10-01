В хранилище Петерсенского автомобильного музея есть всё: от первой бронированной машины президента США до Ferrari 308 GTS от Magnum PI. А в Сети есть видеоэкскурсия по этому хранилищу…

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Для автомобильной промышленности наступили тяжелые времена. Убытки терпят даже музеи, лишившиеся посетителей, а у них, тем временем, есть сотни экспонатов, пылящихся в хранилищах, которые многие хотели бы посмотреть. К счастью, у нас есть YouTube и люди, которые выкладывают в него видео.

Автомобильный музей Петерсена провел экскурсию, но не по своим залам, а по хранилищу экспонатов, которые пока пылятся на парковке в ожидании обновления экспозиции.

Часовой видеотур начинается с автомобилей начала прошлого века — Studebaker 1904 года и Cadillac 1903 года, оснащенных одноцилиндровыми двигателями внутреннего сгорания. Затем в кадре появляются мотоциклы, и снова автомобили 1920-х и 1930-х годов, а также практичный универсал Ford Model A Woody.

Здесь есть и самая первая Honda, экспортируемая в Соединенные Штаты, и суперредкий Mercedes 600 Landaulet, ранее принадлежавший Саддаму Хусейну, Popemobile, Ferrari 308 GTS, Rolls-Royce Round Door с шестиметровым кузовом и весом более 3,5 тонн, а также очень редкий Kaiser Darrin с раздвижными дверями, представляющий собой один из первых серийных автомобилей со стеклопластиковым кузовом.

Экскурсия ведется на английском языке, но это не мешает осмотру коллекции. Включив титры на английском языке, вы можете получить автоматический перевод: нажав на значок в виде шестеренки справа от значка титров и выбрав «Субтитры», а затем «Перевести». После этого остается только выбрать русский язык.

Также рекомендуем вам видеотур по Музею мотостарины во Владивостоке — здесь вы найдете первую и вторую части тура.

Фото, видео: YouTube