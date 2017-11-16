Последний «романтик»: инфицированный москвич сбежал из дома прокатиться на авто

Его поймали, и оставшиеся дни карантина он проведет в обсервации, а не дома.

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На севере Москвы, в районе улицы Алабяна вечером остановили автомобиль. При проверке документов оказалось, что у гражданина подтвержденный коронавирус. На место вызвали машину скорой помощи, эвакуатор и экипаж дорожного патруля. Нарушителя отвезли в больницу, а его автомобиль эвакуировали, сообщает телеграм-канал «Коронавирус. Оперштаб Москвы».

Сейчас, чтобы не перегружать инфекционные отделения, пациентам с коронавирусом, у которых болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме, разрешают находиться дома, но с условием не покидать пределов квартиры. Если режим нарушен, больного отправляют в обсервацию — инфекционную больницу, где он будет находиться до полного выздоровления. Также, по постановлению суда, ему грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Если человек инфицирован коронавирусом, ему строго запрещено покидать место проживания. Таких нарушителей вычисляют с помощью видеокамер.

За нарушение самоизоляции в Москве уже выписали штрафов на 70 млн рублей, стало известно «Комсомольской правде».

Напомним, с сегодняшнего дня в Москве нарушителей пропускного режима выявляют с помощью видеокамер. Штраф — 5 тыс. рублей (для здоровых людей). На 9 утра 22 апреля уже было выявлено 5600 автомобилей, передвигавшихся без верификации, сообщил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Фото: «Коронавирус. Оперштаб Москвы»