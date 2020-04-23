Всего будет произведено 40 автомобилей Bugatti Divo, которые уже получили звание «самых захватывающих и эксклюзивных гиперкаров современности».

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Перед разработчиками стояла непростая задача: Divo должен был значительно отличаться от Chiron и быть еще более эксклюзивным и спортивным без ущерба комфорту.

На проектирование ушел год, а построенный прототип тестировался на самых разных полигонах, включая Нюрбургринг. В ходе испытаний он прошел более 5000 км и показал максимальную скорость 380 км/ч. Инженеры также занимались настройками подвески и шасси, пока не пришли к выводу, что лучше быть уже не может.

Divo должен был стать легче, чем Chiron. Чтобы сбросить 35 килограммов, разработчики установили легкие колеса и новую крышку промежуточного охладителя из углеродного волокна. Кроме того, гиперкар оснастили легкой аудиосистемой и сократили количество отсеков для хранения.

Дизайнеры создавали более агрессивную внешность и проработали аэродинамику, благодаря чему получили дополнительные 90 килограммов прижимной силы.

От Chiron эксклюзивному гиперкару достался 8-литровый двигатель W16 с турбонаддувом. Его мощность составляет 1500 л.с.

Как заявили в компании, им удалось создать «настоящий шедевр», который будет выпущен тиражом всего 40 штук. И стоит этот шедевр 5 миллионов долларов, что в пересчете на наши деньги составляет более 370 млн рублей.

Bugatti выпустил 1500-сильный Divo за $5 млн Всего будет произведено 40 автомобилей Bugatti Divo, которые уже получили звание «самых захватывающих и эксклюзивных гиперкаров современности». Bugatti выпустил 1500-сильный Divo за $5 млн

В честь двигателя W16 Bugatti были выпущены особые наручные часы, в которых работает миниатюрная копия этого мотора.

Фото: Bugatti